Guasto: ricette elettroniche e prenotazioni Cup in Toscana sono bloccate

Ricetta medica

Firenze, 10 febbraio 2023 – Un guasto ha mandato il sistema in tilt. Si sono verificati dei problemi dalla mattina di venerdì 10 febbraio, per le prenotazioni di esami. Non solo, sono stati riscontrati problemi anche per l’emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici. E questo in tutta Italia e dunque anche in Toscana. Alle due di questa notte infatti si sono bloccati i server nazionali di Sogei che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. Tutto a causa di un guasto che ha mandato in tilt il sistema. Anche la Regione Toscana si appoggia al sistema nazionale Sac. Risulta impossibile dunque, almeno al momento, usufruire delle piattaforme Zerocode, Cup. 2.0 o prenota.sanita.toscana.it. Sono state attivate tutte le procedure per risolvere al più presto il guasto e tornare quanto prima al regolare servizio. Intanto la Regione si scusa con gli utenti per i disagi che possono esserci in queste ore. La Regione Toscana è in attesa del rispristino, che però al momento non si sa con certezza quando potrà avvenire. Da subito, attraverso i sistemi automatici regionali di monitoraggio e di allerta, la Regione ha notato le anomalie e si è messa in...