Guardia di Finanza, passaggio di testimone tra Lovito e Mazzei

Arezzo, 17 agosto 2023 – Nella Caserma “Gen. D. Guido del Buono”, sede del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Arezzo, alla presenza del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, tra il Colonnello Adriano Lovito ed il Colonnello Walter Mazzei. Nell’occasione, si è schierata una rappresentanza di militari dei Reparti della provincia, nonché delle Associazioni Nazionali Finanzieri d’Italia  Sezioni di Arezzo e Valdarno Superiore. Il Colonnello Adriano Lovito, dopo quattro anni di servizio al vertice delle Fiamme Gialle

aretine, assumerà un importante incarico presso i Reparti Speciali del Corpo, a Roma.

Nel corso della cerimonia, ha ringraziato i collaboratori per il lodevole impegno e per la grande professionalità dimostrata in ogni occasione ed ha espresso sentimenti di stima e di

sincero affetto per loro e per le famiglie, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Altrettanta stima ed apprezzamento ha indirizzato ai componenti delle Associazioni dei Finanzieri in congedo, che ha sentito sempre molto vicine. Ha poi formulato sinceri auguri di buon lavoro al Colonnello Mazzei, cui lo lega l’amicizia fin

dai tempi dell’Accademia. Il Colonnello Mazzei, nel suo discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al

Generale di Divisione Magliocco, esprimendo la propria soddisfazione e gratitudine per il prestigioso incarico che si accinge ad assumere.

Il Colonnello Mazzei, 51 anni, coniugato con due figli, proviene da Imperia dove, negli ultimi

tre anni, ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale. Nel corso della sua carriera, ha

svolto incarichi di Comando territoriale, alle sedi di Pisa e Cagliari, ed ha maturato

esperienze operative sia in Sicilia, come comandante del “Gruppo Investigazione Criminalità

Organizzata” del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che in Toscana,

dirigendo i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno e Lucca. Ha inoltre prestato

servizio presso lo Stato Maggiore del II Reparto “Coordinamento Informativo e Relazioni

Internazionali” del Comando Generale. È laureato in Giurisprudenza, Economia e

Commercio e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria ed ha svolto incarichi di

docenza presso l’Accademia del Corpo e l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione

delle Forze dell’Ordine.