Grosseto si conferma Comune Ciclabile con 3 “bike smile” per il sesto anno consecutivo

Grosseto, 5 aprile 2023 - La Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), promotrice dell'iniziativa Comuni Ciclabili – che valuta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani e li accompagna nello sviluppo di politiche bike friendly – ha assegnato al Comune di Grosseto il riconoscimento di Comune Ciclabile con 3 “bike smile” per il sesto anno consecutivo. Un grande risultato che testimonia, ancora una volta, l'impegno dell'Amministrazione comunale nella promozione e realizzazione di infrastrutture e politiche di mobilità urbana a sostegno della bicicletta, quale mezzo di trasporto sostenibile. “Ringraziamo, ancora una volta, la Fiab che rappresenta per noi un’importante bussola sia sul settore della mobilità sia su quello turistico – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Mobilità, Riccardo Megale – Si tratta di un percorso al quale abbiamo aderito con entusiasmo e che ci impegna a un costante ed annuale miglioramento. Una sfida che si rinnova dunque e ci conferma in un trend di miglioramento. Di particolare rilievo quest'anno la progettazione della futura Greenway Urbana di via De' Barberi che, attraverso i fondi del Pinqua e del Pnrr, incrementerà notevolmente la rete ciclopedonale urbana. Con le future operazioni che metteremo in campo puntiamo, per la prossima edizione, ad ottenere il punteggio massimo ”. A fare da protagonista alla cerimonia virtuale di questa mattina è stato il tema delle “Città 30 km”, un modello per migliorare la sicurezza stradale nei centri urbani, ridurre i morti sulle strade e rendere le città sane e vivibili. Nell’intervento dal titolo “Città 30. Una valutazione dell'efficacia e della fattibilità”, Edoardo Galatola, del Centro Studi FIAB, ha presentato il ”Vademecum Città 30”, un documento scientifico redatto dagli esperti di FIAB e delle altre associazioni promotrici della Campagna #città30subito, presto a disposizione delle Amministrazioni comunali. I dati presi in analisi testimoniano come la “Città 30 km” permetta di ridurre notevolmente - e in alcuni casi di azzerare - la mortalità sulle strade e di riequilibrare lo spazio urbano allocato alle diverse modalità di spostamento delle persone, migliorando la sicurezza sulle strade e la qualità della mobilità urbana. “FIAB ComuniCiclabili* non è un premio - sottolinea Alessandro Tursi, presidente di FIAB - ma uno strumento pensato e sviluppato per aiutare le amministrazioni a valutare, sulla base di precisi criteri, quanto il loro territorio sia realmente ‘a misura di bicicletta’ per i residenti e per i turisti, e ad accompagnarle in un percorso di costante miglioramento nel tempo. Nonostante il taglio dei finanziamenti, infatti, molti comuni continuano, con lungimiranza, a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, ben consci del potenziale della bicicletta quale soluzione chiave per contrastare, oggi più che mai, crisi energetica e crisi climatica”.