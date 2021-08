Roma, 5 agosto 2021 - "La scuola per noi è un fattore essenziale della società. Noi ci impegniamo a lavorare con tutte le energie di cui disponiamo perché la scuola possa riaprire in sicurezza e in presenza nel mese di settembre. Con questa norma disponiamo il green pass obbligatorio per l'ingresso a scuola per tutto il personale scolastico. La stessa misura è disposta anche per l'università, che ha pagato il prezzo nell'anno passato di chiusure e dad".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Anche all'università - ha sottolineato il ministro - vogliamo creare le migliori condizioni possibili perché si possa riprendere in sicurezza e in presenza. Per quanto riguarda l'università, non solo il green pass sarà disposto per il personale ma anche per gli studenti".