Arezzo, 30 maggio 2023 – Graziella Braccialini parte alla volta di Las Vegas. L’ultima tappa del calendario fieristico primaverile dell’azienda toscana sarà oltreoceano al JCK Show che, da venerdì 2 a lunedì 5 giugno, rinnoverà l’appuntamento con uno dei più importanti e partecipati eventi nordamericani dedicati al mondo del gioiello che, nel solo 2022, ha riunito 17.000 visitatori da 130 Paesi. I quattro giorni della fiera permetteranno a Graziella Braccialini di esporre le più recenti produzioni dove l’oreficeria viene posta in abbinamento alla pelletteria, di avviare nuovi rapporti con buyers da tutto il mondo e di dar seguito al rinnovato progetto di espansione commerciale attraverso la crescita della rete retail per un presidio diretto dei diversi mercati e un rapporto immediato con la clientela.

Gli Stati Uniti, in quest’ottica, rappresenteranno una tappa fondamentale di questo percorso. L’azienda, infatti, è storicamente radicata in Est Europa, Medio Oriente, Estremo Oriente e Nord Africa, ma il recente ingresso nel mondo dell’alta moda ha permesso di consolidare la presenza anche nelle aree occidentali e ha sostenuto l’ingresso nel continente americano. Questo sviluppo è condotto anche attraverso la partecipazione alle più importanti fiere di settore quale il JCK Show dove verrà allestito uno stand capace di rappresentare e raccontare l’artigianalità, la creatività e la qualità della manifattura toscana. L’evento si inserisce in un momento particolarmente dinamico per Graziella Braccialini dove i positivi risultati conseguiti nel primo quadrimestre del 2023 sono sostenuti da una serie di investimenti per inaugurare nuovi punti vendita monomarca in location importanti della moda in Italia e all’estero. Nel mese di maggio, ad esempio, è stato inaugurato il rinnovato negozio di Milano in Corso Venezia che permette all’azienda di essere presente all’interno del “quadrilatero della moda” del capoluogo lombardo, mentre la prossima apertura è già stata prevista in piazza della Signoria a Firenze.