Grande successo per «Cortona e le sue stelle», l’omaggio agli sportivi in evidenza a livello nazionale e internazionale

Arezzo, 16 marzo 2024 – Una serata di grandi emozioni a «Cortona e le sue stelle», una festa con cui l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare gli sportivi che si sono distinti negli ultimi anni. Alla serata hanno partecipato come ospiti speciali la tennista Roberta Vinci e il campione olimpico del nuoto Massimiliano Rosolino, presente anche Michele Santucci, nuotatore cortonese, protagonista alle Olimpiadi insieme ad un’altra nuotatrice di belle speranze, Lisa Angiolini che ha da poco guadagnato il pass per i Giochi di Parigi. A loro il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport Silvia Spensierati hanno consegnato la riproduzione del Lampadario etrusco, quale segno di stima e riconoscenza.

I premi delle «Stelle cortonesi» sono andati alla tennista Kati Agnelli, prima classificata al campionato del mondo «Lady 55» nel 2023, prima agli europei «Lady 40» e prima classificata al Master nazionale «Lady 55». Agli Arcieri della Civetta il riconoscimento per aver conseguito tre primi posti e tre secondi piazzamenti al campionato italiano Lega arcieri medievali in varie categorie. Per la categoria Equitazione, premio a Ginevra Bartolomei, nel 2023 2° classificata campionato italiano Fise (Avviamento doma classica) e premio «in famiglia» per il padre di Ginevra, Marco Bartolomei (karatè) primo classificato al Campionato europeo di Skdun 2023.

Riconoscimento anche per Samuele Bernardini, terzo classificato al Campionato mondiale enduro (classe E1) 2021 e quinto nell’edizione dell’anno scorso (classe E2). Sempre in tema di motori, premio a Davide Brandini, primo al campionato europeo supercross (classe 125) nel 2023, insieme ad altri primi piazzamenti. Al tennista Leonardo Catani altro premio per il primo posto al Torneo open di Teramo 2023 (per lui posto 1.148 nell’Atp). Alla giovanissima nuotatrice Olivia Farini, riconoscimento per il primo posto alla staffetta 4x100 pinne 2024. Fra le discipline cortonesi non può mancare la balestra, il premio è andato a Marco Ferranti, primo classificato al campionato Litab, Balestra antica. A Giulia Meoni (e Hummer) il premio per il terzo posto al mondiale di Agility dog junior 2022. Infine altro premio di padre in figlia, quello per Mirko Valentini e Caterina Valentini, rispettivamente medaglia d’oro nella categoria Cerca al campionato del mondo 2023 e prima classificata stessa categoria del campionato italiano con Larry del Bona.

Omaggio anche alle associazioni di volontariato che garantiscono lo svolgimento delle manifestazioni sportive, come Vab Cortona, Misericordie di Cortona, Camucia, Terontola e Mercatale e Associazione nazionale carabinieri in pensione. Nel corso della serata anche una speciale menzione per i gestori delle strutture sportive locali e un momento di valorizzazione di tre nuove formazioni di calcio a 5 femminile: La gagliarda, Polisportiva Montecchio Vesponi e Upd Val di Pierle.

Celebrazioni anche per due sportivi paralimpici, la «pole dancer» Francesca Cesarini, impossibilitata a partecipare, ha ritirato il riconoscimento il Garante dei diritti delle persone con disabilità per la Regione Umbria, Massimo Rolla e il tennista in carrozzina Francesco Felici, attualmente impegnato all’estero in un torneo, per lui sono intervenute la madre Catia Mosconi e a Lucia Baldoni, presidente del Comitato per Francesco.

Durante la serata gli oltre 300 spettatori presenti hanno potuto acquistare le uova di Pasqua per la ricerca contro il glioblastoma, grazie all’iniziativa dell’associazione Glio.Ma Marco Calicchia. Nel pomeriggio alcune decine di rappresentanti di associazioni sportive locali hanno partecipato all’incontro di formazione a cura di Roberto Bresci, esperto della Scuola regionale del Coni, sul tema della riforma dello sport. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con il delegato Coni di Arezzo, Alberto Melis.

Cortona e le sue stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona con il supporto organizzativo di Circolo Tennis Seven e Virtus Buonconvento, il patrocinio di Coni, Comitato italiano paralimpico, Provincia di Arezzo e Regione e Consiglio regionale della Toscana, oltre al contributo di Banca Popolare di Cortona.