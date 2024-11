Grande emozione per il comune di Chiusi della Verna che ha ricevuto il prestigioso Premio Maison des Artiste

Arezzo, 12 novembre 2024 – Grande emozione per il comune di Chiusi della Verna che ha ricevuto il prestigioso Premio Maison des Artistes per l'eccellenza culturale dimostrata nel 2024.

La dichiarazione del sindaco Tellini.

A ritirare la prestigiosa medaglia d’oro Maison dea Artises è stato il primo cittadino Giampaolo Tellini che visibilmente emozionato ha commentato:

“Una grande emozione ieri al Premio Internazionale Maison des Artistes alla Sapienza. Grazie all'Associazione Maison des Artistes, al Presidente dr. Eugenio Morgia e al Consiglio Direttivo siamo stati insigniti del prestigioso riconoscimento come Comune delle Stimmate di S. Francesco, per esserci riappropriati della nostra identità culturale e per esserci resi autonomi nella nostra attività e proprio nell'esperienza francescana. Insieme alla Fanfara dei Carabinieri, al Coro Interforze "Salvo D'Acquisto", a Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, a Ricky Tognazzi, a Mariella Nava, Daniela Poggi, a Marcello Cirillo, Demo Morselli, agli illustri medici scelti dal Dipartimento di Medicina della Sapienza di Roma, a Fra GianMaria Polidoro con Assisi Pax International, e la banda del Comune di Genzano di Roma, abbiamo ricevuto la medaglia Maison des Artistes. Proseguiremo con la nostra arte di fare al meglio, anche come Comune punto di riferimento di altri enti e di tanti per la diffusione di una cultura di pace.

Questo riconoscimento così importante, dimostra che ogni ente, può dare il proprio contributo di crescita alla società e quanto è importante diffondere messaggi di pace”.