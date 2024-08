Gran festa dopo i fuochi, è il giorno di San Donato: oggi le celebrazioni in Pieve e al Duomo

Arezzo, 7 agosto 2024 – E’ oggi il santo patrono di Arezzo. Una giornata di festa anticipata ieri dalla notte dei fuochi d’artificio che hanno radunato al Prato tantissime persone per la tradizionale vigilia di San Donato. Una serata estiva che come ogni anno ha coinvolto tutti gli aretini rimasti in città ed iniziata ieri con la cerimonia dell’offerta del cero alla presenza dei quattro quartieri della Giostra del Saracino e delle rappresentative del comune in Cattedrale. Tante le famiglie presenti dalle 21 per assistere al passaggio del corteo storico, seguito alle 22 dall’esibizione dei Musici della Giostra del Saracino sul sagrato del Duomo. Tutto prima dello spettacolo pirotecnico che ha illuminato a festa il cielo della città.

Oggi la festa vera e propria del santo patrono di Arezzo con il ritorno delle celebrazioni religiose in ricordo di San Donato, il secondo vescovo di Arezzo che secondo la tradizione morì martire, decapitato, il 7 agosto 362. Stamani alle 11 si svolgerà la santa messa in Pieve dove è custodito il busto con le reliquie del santo e alle 18 la celebrazione in cattedrale dove è conservato il corpo nell’arca capolavoro della scultura trecentesca. Tra le collaterali alla giornata l’iniziativa pensata per oggi alla Casa museo Ivan Bruschi che propone la visita guidata tematica ogni ora con approfondimento sulla figura di San Donato osservando il dipinto che lo raffigura. La festa porta con sé anche modifiche alla sosta e al traffico in centro. Dalle 6 scattano divieti di transito e sosta in entrambi i lati di Corso Italia nel tratto fra via Cavour e via Vasari. I veicoli provenienti da via Mazzini, via di San Francesco, via di Seteria dovranno seguire le indicazioni e rispettare gli obblighi indicati dalla segnaletica posizionata nei punti di svolta e intersezione. Nel parcheggio di via Pietri sono interdetti i 4 stalli di sosta davanti alla salita Piero Magi. Per la festa del patrono tornano anche le classiche bancarelle di dolciumi nella parte alta del Corso. Oggi in occasione della festività di San Donato il servizio urbano di Autolinee Toscane seguirà l’orario festivo e salteranno alcune coincidenze: a Rigutino Planet linea urbana H da/per Arezzo con la linea extraurbana LS6 Cortona- Arezzo e ritorno; a Viciomaggio linea urbana F da/per Arezzo con la linea extraurbana LS1N Badia al Pino -Viciomaggio e ritorno. Anche gli uffici comunali resteranno chiusi oggi ad eccezione della Polizia Municipale e delle denunce di morte.

A ranghi ridotti anche i servizi Asl, chiusi oggi tutti quelli del Distretto erogati nel territorio del comune di Arezzo, compresi i prelievi. Per quanto riguarda l’ospedale San Donato la giornata di oggi è assimilabile alla domenica.

Chiuso oggi ma per lavori di asfaltatura agli accessi di via Porta Buia, anche il parcheggio Cadorna. La ditta incaricata ha infatti scelto la festa del santo patrono per l’esecuzione, un festivo che dovrebbe causare meno disagi a chi lavora, vista la chiusura di uffici e attività.