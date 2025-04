Gli spettacoli dei Visionari a Kilowatt Festival 2025

Arezzo, 2 aprile 2025 – Dopo un attento lavoro di visione e confronto, l'appassionato gruppo di 46 spettatori e spettatrici ha selezionato 9 degli spettacoli che entreranno nel programma di Kilowatt Festival 2025. Un processo che ha coinvolto 446 proposte, numero che testimonia la vitalità e la ricchezza della scena teatrale e performativa contemporanea.

Ogni candidatura è stata preziosa e vogliamo ringraziare tutti gli artisti, le artiste e le compagnie che hanno condiviso con noi il loro lavoro.

Speriamo di incrociare presto i vostri progetti in altre occasioni e vi incoraggiamo a continuare a raccontare il vostro percorso artistico!

Nato nel 2007 all'interno di Kilowatt Festival da un'idea del regista e drammaturgo Luca Ricci, il format dei Visionari è un’esperienza unica di cittadinanza attiva che coinvolge ogni anno un gruppo di spettatori non-addetti-ai-lavori nella selezione di 9 spettacoli per Kilowatt Festival.

Gli spettacoli scelti dai Visionari per Kilowatt Festival 2025 sono:

ConTatto

Federica Dauri

| #danza

Venerdì 11 luglio - Sansepolcro (AR)

Quello che non c'è

Giulia Scotti

| #teatro

Sabato 12 luglio - Sansepolcro (AR)

I have seen that face before

I Vespri / Giovanni Insaudo

| #danza

in collaborazione con la rete Anticorpi XL

Domenica 13 luglio - Sansepolcro (AR)

Agita – il corpo elettrico

Maria Giulia Serantoni

| #danza

in collaborazione con la rete Anticorpi XL

Lunedì 14 luglio - Sansepolcro (AR)

Resta!

De-Mens Théâtre / Elena Borgogni (FR)

| #teatro

con il sostegno di Nuovi Mecenati

Martedì 15 luglio - Sansepolcro (AR)

Ridicola

Anna Maria Troisi

| #teatro

Mercoledì 16 luglio - Sansepolcro (AR)

Strangers in the night

Carlo Massari / C&C Company

| #danza

Giovedì 17 luglio - Sansepolcro (AR)

Faboo

Theatre DeGart

| #teatrodifigura

Venerdì 18 luglio - Sansepolcro (AR)

Anse

Mezzopalco - Usine Baug

| #teatro

Sabato 19 luglio - Sansepolcro (AR)

Quest’ultimo spettacolo è stato selezionato da un gruppo di 15 giovani cittadini tra i 18 e i 25 anni che hanno seguito un percorso di avvicinamento alla curatela artistica e organizzativa di un festival di arti performative. Attraverso cinque incontri di formazione online, guidati da Lucia Franchi (direttrice di CapoTrave/Kilowatt) e Marta Meroni (responsabile di produzione di CapoTrave/Kilowatt), i partecipanti al percorso hanno esplorato le dinamiche della programmazione teatrale e culmineranno il loro percorso con la realizzazione di un evento speciale durante il festival.

Ci vediamo a Sansepolcro dall’11 al 19 luglio 2025!