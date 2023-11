Lutto regionale in Toscana per Giulia Cecchettin

Firenze, 24 novembre 2023 – Bandiere a mezz’asta a Palazzo del Pegaso a Firenze. E’ il segnale del lutto regionale proclamato per oggi, 24 novembre, per la morte di Giulia Cecchettin uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato. Molte istituzioni e altre realtà hanno aderito all’iniziativa, tra queste, il Consiglio regionale toscano. “Serve un'azione più consapevole, concreta e costante di educazione e prevenzione – ha detto il presidente dell'assemblea legislativa, Antonio Mazzeo – È un impegno che deve vedere unite, l'una a fianco all'altra e ognuna per la propria parte, istituzioni, scuola, famiglie, comunità sportive, ricreative, religiose, sociali. Il Consiglio regionale, come ha fatto in tutti questi anni anche con il prezioso contributo della commissione pari opportunità, farà la sua parte senza se e senza ma”.

Empoli (Firenze) ha scelto di manifestare il suo cordoglio listando a lutto le bandiere del Comune esposte sulle facciate dei palazzi comunali, così come il Comune di Siena che ha esposto la Balzana del Comune a mezz'asta e listata a lutto.

Altre iniziative, spiega una nota, sono in programma domani con 'Siena contro la violenza’, una serie di iniziative correlate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Bandiere a lutto anche alla sede del Pd Empolese Valdelsa.

Anche Toscana Aeroporti ha aderito all'appello della Regione. "Nella consapevolezza della necessità di prendere una posizione forte e intraprendere azioni concrete sul tema della violenza sulle donne - si legge in una nota - nella giornata odierna le bandiere degli aeroporti di Firenze e Pisa saranno alzate a mezz'asta e listate a lutto”.

Gli ingegneri fiorentini, infine, hanno realizzato un poster/collage con i loro volti mentre espongono un cartello con su scritto 'Io sono Giulia’.