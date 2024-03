Giovedì Santo in carcere, domani tutte le Passioni

Arezzo, 28 marzo 2024 – E’ partita la marcia di avvicinamento alla Pasqua e alle sue mille celebrazioni. Oggi nel giorno del Giovedì Santo l’appuntamento è in Cattedrale alle 10 col Vescovo per la Messa Crismale e alle 18 con la messa della Cena del Signore, mentre prima alle 16 la santa messa si svolgerà nel carcere di Arezzo con i detenuti e il personale. Domani venerdì Santo la passione del Signore si celebra in tutte le parrocchie con la via Crucis, liturgia alle 18 in Duomo ad Arezzo mentre alle 21 a S.Maria Assunta di Cortona la processione con i simulacri della passione. Ma le suggestioni della Pasqua tornano anche nel Venerdì Santo di S.Zeno dove si svolgerà la 39esima edizione della «Passione di Cristo» che domani dalle 21, rinnoverà un grande spettacolo con personaggi, dialoghi e ambientazioni del calvario di Gesù. L’evento gratuito, mobilita decine di paesani che, anno dopo anno, vengono coinvolti nei diversi ruoli della rappresentazione. La «Passione di Cristo» nasce dalla sinergia della parrocchia col circolo Acli, lo spettacolo fa vivere un viaggio indietro di duemila anni tra figuranti in abiti storici, scenografie ispirate agli antichi romani e illuminazione con le fiaccole, scenario alla recitazione sul copione scritto quarant’anni fa da don Fortunato Bardelli, col collegamento alle origini dell’evento che sarà ribadito anche dal recupero di musiche e canzoni utilizzate negli anni ‘80. La rappresentazione verrà ospitata dal piazzale della parrocchia con le diverse scene della cattura nell’orto degli olivi, del processo da Ponzio Pilato e del calvario, novità lo spostamento nel sagrato della chiesa con le scene più toccanti della crocifissione, del dialogo con i ladroni e del monologo conclusivo. Sabato alle 22,30 scatta la veglia pasquale in Duomo dove domenica alle 10,30 ci sarà il Pontificale di Pasqua col Vescovo Migliavacca presente anche alla 18 alla cattedrale di Sansepolcro. Martedì di Pasqua alle 18 alla Collegiata di Foiano la processione del Risorto. Con un occhio al meteo incerto, Pasqua per musei. Conclusi i lavori di manutenzione oggi la Cappella Bacci di S.Francesco riapre al pubblico. Casa Bruschi organizza aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta: alle 11 e 15 visita guidata alla mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa”. Alla Galleria di S.Francesco aperta la mostra di Sergio Lombardo.