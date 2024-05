Il giovane Dante al Museo Horne

Firenze, 22 maggio 2024 – “Il giovane Dante: da Firenze a Firenze (una conversazione a più voci)", questo il titolo dell’incontro promosso dagli Amici dell’Accademia della Crusca in collaborazione con Fondazione Horne, in programma venerdì prossimo alle 17,30 nella sede del Museo Horne di Firenze (Via dei Benci 6).

Dopo i saluti di Giuseppe Rogantini Picco, presidente dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, e di Elisabetta Nardinocchi, direttrice del Museo Horne, gli interventi saranno quelli del Professor Domenico De Martino – sul tema “La Vita nova: un «libello» memorabile”, della Professoressa Gigliola Mariani Sacerdoti, che parlerà di “Annus mirabilis 1846: The Early Life a Firenze”, e del Professor Giulio Vaccaro, che esporrà il tema “Io (non) so parlar d’amore. Scrivere con Dante dopo Dante”.

“Joseph Garrow è l’autore, 1846 è la data, Firenze è il luogo, Le Monnier è l’editore – anticipa la Professoressa Mariani Sacerdoti-. Il mio intervento si baserà sulla prima traduzione completa della Vita nuova in inglese, di cui esistono soltanto sei copie al mondo. “The Vita Nuova is a thing apart”, scriveva Giuseppe Mazzini nel 1844 , su un prestigioso periodico inglese, e proseguiva con queste parole: “contiene il profumo della giovane età di Dante, il sogno dell’amore che Dio concede alla sue creature privilegiate per insegnare loro a non disperare mai nella vita, a non dubitare dell’immortalità dell’anima. È un libretto inimitabile, carico di pensieri dolci, tristi, puri, nobili e delicati; una nota lieve come la voce della colomba, eterea come il profumo dei fiori. E penso che oggi il compito di tradurre La Vita Nuova potrebbe essere affidato soltanto al cuore e alla mente di una donna”.

L’incontro sarà preceduto da una visita al Museo Horne condotta da Elisabetta Nardinocchi, alle ore 16.30. Info e prenotazioni: 392.94.20.610, [email protected], www.amicicrusca.it