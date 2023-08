Giostra, riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura

Arezzo, 29 agosto 2023 – Una Giostra del Saracino che si terrà nel massimo della sicurezza come sempre. È stato questo l’argomento della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi questa mattina in Prefettura, dove sono stati esaminati tutti gli aspetti connessi alla sicurezza dell’evento, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico, che per quanto riguarda la sicurezza degli spettatori e dei protagonisti della manifestazione.

Particolare attenzione verrà, inoltre, riservata anche alle ore successive all’evento, in modo tale che anche la serata e la notte immediatamente successive alla Carriera siano vissute da tutti in modo civile e sicuro.

Il Prefetto ha ringraziato tutti quanti contribuiscono in maniera efficace alla riuscita della Giostra del Saracino, in primis i Rettori dei Quartieri per la loro sempre rinnovata collaborazione, le Forze dell’Ordine per l’impegno profuso nel garantire il massimo della sicurezza e l’amministrazione comunale per l’attenzione che dedica alla riuscita di questo importante evento che esalta e porta gioia all’intera città.

“L’auspicio – ha concluso il Prefetto – è che, come sempre, quest’evento cosi tanto atteso dalla città si svolga in una cornice di massima sicurezza e in un clima di festa e serenità”.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Maddalena De Luca, hanno partecipato il Sindaco del Comune di Arezzo, l’Amministrazione provinciale, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i Rettori dei Quartieri ed il responsabile del 118.