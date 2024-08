Giostra, il Gruppo Musici in Piazza Grande con ben 54 elementi, compresi i Lucchi ed i Rullini

Arezzo, 28 agosto 2024 – In occasione della Giostra del 1 SETTEMBRE 2024 il Gruppo Musici entrerà in Piazza Grande con ben 54 elementi, compresi i Lucchi ed i Rullini. Il Capogruppo, cioè colui che è direttamente responsabile della parte “scenica” e musicale (contraddistinto da un diverso costume e copricapo) sarà Michele Peruzzi coadiuvato dal coordinatore tamburi Leonardo Rossi. Da molti anni all’interno del Gruppo attivo, Peruzzi è alla sua seconda edizione da Capogruppo. In questa edizione della Giostra ci sarà un nuovo esordio tra le file dei tamburi: Luca Marconi farà il suo primo ingresso in Piazza Grande. 1 Labaro (colui che precede il Gruppo e porta lo stendardo) 3 Lucchi (generalmente i dirigenti del Gruppo che assistono i musici) 12 Tamburi (fra cui tre “bassi” coloro che scandiscono il tempo) 35 Chiarine (la vera e propria voce della Giostra) 3 Rullini (quei giovani tamburini che accompagnano dall’inizio della Lizza l’ingresso in campo dell’Araldo).