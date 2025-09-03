Giostra, domani la simulazione di gara, venerdì la prova generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi

Arezzo, 3 settembre 2025 – Domani, giovedì 4 settembre, a partire dalle 17.00 è in programma la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l’ordine di carriere estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari.

Venerdì 5 settembre, alle 21.30 si svolgerà invece la Prova Generale della 148esima Giostra del Saracino dedicata alla memoria di Pier Ferruccio Romualdi per la quale sono disponibili i biglietti sia on line su https://discoverarezzo.ticka.it/, sia presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) oggi e domani fino alle 18.00 e venerdì con orario continuato 9-21.30.

Pier Ferruccio Romualdi

06.08.1936-30.01.2024

Avvicinatosi in gioventù alla Giostra del Saracino, Pier Ferruccio Romualdi rivestì il ruolo di Araldo nel 1960 e nel 1961. Come era solito raccontare fu un incontro fortuito il suo con la manifestazione che, rimasta sprovvista di un araldo e andando in cerca della voce della Giostra, incontrò lui che, oltre ad avere il timbro giusto sapeva anche andare a cavallo. Da lì la sua passione non si è mai spenta, né come spettatore, né come autorità giostresca: ha infatti ricoperto la carica di Magistrato per due mandati, dal 2007 al 2012. Profondamente legato al Saracino, non ha mai smesso di interessarsene con spirito curioso ed entusiasta anche quando non ha più avuto ruoli attivi. Preziose per la manifestazione le sue testimonianze del passato, che non ha mancato di trasmettere fino all'ultimo. Stimato in Giostra così come sul lavoro, Romualdi è stato Direttore della Coldiretti aretina che ha guidato per anni con spirito innovatore e profondo legame col territorio.

Il quartiere vincitore riceverà dal Sindaco di Arezzo il Piatto d’argento, trofeo della Prova Generale. Per l’occasione si rinnova anche la collaborazione con l’Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo che offrirà al quartiere vincitore la tradizionale porchetta e alla quale va il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale e dei rettori dei quattro quartieri.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI

Sia per la Prova Generale, sia per la Giostra di domenica 7 settembre, saranno attive le consuete misure di sicurezza e controllo da parte del personale di sicurezza. Per quanto riguarda i residenti del centro storico, in particolare delle aree interessate dai divieti messi in atto in occasione della Prova Generale e della Giostra del Saracino, la disciplina che regola gli accessi all'area della manifestazione, è invariata. Entro la mattina di venerdì 5 settembre, i residenti ai civici interessati dai divieti dovranno prendere contatto con l’ufficio Giostra del Saracino scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] comunicando i propri nominativi. Una volta raggiunti gli accessi alla piazza gli interessati saranno accompagnati ai civici indicati dal personale di sicurezza. Si ricorda che è fatto assoluto divieto di portare all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti e ogni altro oggetto atto ad offendere o arrecare danni a cose o persone.