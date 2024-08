Giostra del Saracino, ecco il Piano Sicurezza per l’edizione di domenica 1° settembre

Arezzo, 27 agosto 2024 – Rimane pressochè immutato il Piano di Sicurezza Sanitaria predisposto dalla Asl Toscana Sud Est in occasione della Giostra del Saracino di domenica 1° settembre, ricalcando così quello messo a punto nell’edizione del giugno scorso.

La Giostra del Saracino è classificata a rischio moderato/elevato e prevede, secondo i dati forniti dagli organizzatori, un afflusso in piazza di circa 5000 persone oltre alla presenza di figuranti, tecnici ed personale di servizio.

Il Piano di Sicurezza nella giornata della Giostra prevede il dislocamento su Piazza Grande del Disaster Manager, di 6 sanitari di cui 4 sono infermieri e 2 medici, 20 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radio della Croce Rossa Italiana, 4 ambulanze equipaggiate con Defibrillatore (BLSD) alle quali si affiancano fuori dalla piazza altre due ambulanze con la stessa dotazione e infine 1 UMC (Unità Mobile di Coordinamento).

Il piano operativo prevede il dispiegamento di personale anche nei giorni delle prove, iniziate lunedì scorso e che si protrarranno fino a giovedì, cui si aggiunge la provaccia di venerdì 30 agosto.

Il Piano di Sicurezza prevede la suddivisione della piazza in 4 settori dove saranno dislocati gli equipaggi con personale e mezzi di soccorso.

Un mezzo (quello che stazionerà dietro l'abside della Pieve con equipaggio al pozzo) più l’ambulanza (che stazionerà all'ingresso della biblioteca, piazza del commissario, con equipaggio posizionato sotto la tribuna A) si dirigeranno in piazza Grande. Un’altra ambulanza si dirigerà in piazza San Domenico (dove c’è l’ammassamento figuranti) per poi seguire il corteo per le strade di Arezzo. Una terza ambulanza si dirigerà in piazza del Duomo nei pressi della torre del campanile per la benedizione per poi proseguire in Piazza Grande per stazionare in fondo a Piaggia San Martino parcheggiando il mezzo in via Dei Pileati all'inizio delle Logge Vasari. Una ambulanza sarà posizionata sotto le Logge Vasari. Al PMA saranno sempre presente un infermiere ed un medico.

Tutte le postazioni sono fuori dalle vie di fuga ed in luoghi considerati “sicuri” in modo da rimanere operativi anche in caso di “crash”. In caso di “evento crash” è prevista l’attivazione della struttura campale per le maxi emergenze da allestire sul prato tra via Bruno Buozzi e via dei Palagi.

Per la Giostra, oltre quelle già elencate, sono previste due ambulanze BLSD in più a partire dalle ore 14 che si posizioneranno inizialmente una in via Crispi angolo Corso Italia, e l’altra in via Petrarca angolo piazza Guido Monaco. Al termine del passaggio del corteo andranno a posizionarsi nella zona del prato dove rimarranno fino al termine della Giostra. L’Unità Mobile di Coordinamento stazionerà in via Bruno Buozzi nelle vicinanze della casina del Prato. Al suo interno sanitari e tecnici del Gruppo Maxi Emergenze 118 Arezzo. Al termine della Giostra tutte le squadre e i mezzi rimarranno in postazione fino alla completa evacuazione della piazza.