Giornata mondiale dell'igiene delle mani, un gesto semplice che salva la vita

Firenze, 5 maggio 2023 - Quella di oggi, 5 maggio è una giornata per riflettere sull'importanza dell'igiene delle mani come irrinunciabile presupposto di igiene e prevenzione. A questo scopo è stato infatti istituita la Giornata Mondiale per la pulizia delle mani. Come ci hanno insegnato gli anni della pandemia, con questo semplice gesto, mai banale, è possibile salvare molte vite ed evitare gravi infezioni. Spesso si dedica al lavaggio delle mani pochi secondi nella convinzione che ciò sia sufficiente ad averle pulite. Ma non è così. Il lavaggio delle mani, per essere efficace, va sempre effettuato al momento giusto e con i gesti corretti. Vediamo come: con il sapone comune, frizionando il palmo e il dorso per almeno 60 secondi oppure con una soluzione idroalcolica per almeno 30 secondi. E poi quando: prima di mangiare, di prendere farmaci o somministrarli ad altri, di toccare occhi, naso, bocca (prima ad esempio di lavare i denti, fumare, maneggiare lenti a contatto). Prima e dopo aver usato i servizi igienici, aver cambiato un pannolino, aver toccato un animale, aver toccato una persona malata, aver medicato o toccato una ferita, aver maneggiato alimenti, soprattutto crudi. E dopo aver maneggiato soldi, toccato la spazzatura, essere stato in luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena tornati in casa. “L’igiene delle mani, se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto, salva milioni di vite ogni anno”. Ed è anche “un investimento intelligente che offre un rendimento eccezionale per ogni dollaro investito”. Questo l’appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che evidenzia come in questo campo "nel complesso i progressi sono lenti". Quello attuale, sottolinea l'Oms, "è un momento critico in cui i Paesi di tutto il mondo devono sfruttare la lezione della pandemia Covid per accelerare l'attuazione degli insegnamenti e colmare le lacune nella prevenzione e nel controllo delle infezioni". Il tema della campagna per la Giornata mondiale dell'igiene delle mani 2023, diffuso sui social con gli hashtag #handhygiene #cleanhands è: “Diamo la massima priorità all'igiene delle mani". La campagna "Salva vite: igienizza le mani" mira al miglioramento di questa procedura nei luoghi di cura in tutto il mondo. L'Iss, in collaborazione con il Ministero della Salute, partecipa alla campagna con la diffusione di materiali divulgativi, un corso di formazione per operatori sanitari e, inoltre, metterà a disposizione, insieme all'Oms, uno strumento di autovalutazione per valutare gli obiettivi raggiunti e quelli su cui migliorare. Nasce oggi Soren Kierkegaard nato il 5 maggio del 1813 a Copenaghen. Celebre filosofo danese, è considerato il precursore dell’esistenzialismo. Ha scritto: “In autunno tutto ci ricorda il crepuscolo, e tuttavia, mi sembra la stagione più bella; volesse il cielo allora, quando io vivrò il mio crepuscolo, che ci fosse qualcuno che mi ami come io ho amato l'autunno”.