Arezzo, 7 febbraio 2025 – Giornata Internazionale dell’Epilessia: il Palazzo comunale di Civitella illuminato di viola

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, si rinnova anche quest’anno la tradizionale illuminazione dei monumenti italiani nella serata del 10 febbraio. Il Palazzo comunale di Civitella in Val di Chiana, dalle ore 18, si illuminerà di viola, il colore della lotta all’Epilessia, nell’ottica di diffondere un messaggio di solidarietà ai pazienti e ai concittadini.

“Si tratta di un evento simbolico che vuole sensibilizzare la comunità su questa tematica – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – lanciando un messaggio che invita chi convive con questa patologia a non arrendersi alla propria condizione, ma anzi a raggiungere la consapevolezza che, con il giusto supporto, una migliore qualità della vita oggi si può”.

La Giornata Internazionale dell’Epilessia, che ogni anno ricorre il secondo lunedì di febbraio, è un evento mondiale che promuove la consapevolezza su tale patologia in più di 180 Paesi dove molte città scelgono di illuminare un monumento di viola; è un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica puntando i riflettori su una malattia che troppo spesso viene “nascosta”.

La Giornata, patrocinata dalla International League Against Epilepsy (ILAE), dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e Fondazione LICE, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza ed educare l’opinione pubblica sui veri aspetti che riguardano l’epilessia e sulla impellente necessità di migliori trattamenti, di una migliore assistenza e di come ottenerli, e non ultimo di maggiori investimenti nella ricerca.