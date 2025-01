Arezzo, 23 gennaio 2025 – Giornata della Memoria, il 27 gennaio la consegna delle medaglie d'onore a 19 cittadini terranuovesi

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2025, si terrà un'iniziativa dal grande valore storico e simbolico a Terranuova Bracciolini, nella sala consiliare (Via Poggio Bracciolini 16/b), alle ore 16.00. La cerimonia, in collaborazione con la Prefettura di Arezzo, prevede la consegna di 19 medaglie d'onore in relazione alle esperienze di deportazione e internamento nei lager nazisti vissute da cittadini terranuovesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sarà un momento di forte significato, in cui la comunità locale avrà l'opportunità di rendere omaggio a chi ha vissuto la deportazione e l'internamento nei campi di concentramento nazisti.

Alla cerimonia parteciperanno il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, e Lamberto Piperno della Comunità Ebraica di Firenze. Le medaglie d’onore - riconosciute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Comitato per la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti – saranno consegnate ai familiari degli insigniti.

“Un contributo fondamentale nella ricerca e identificazione dei cittadini terranuovesi da onorare – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni - è stato dato dagli studiosi Orlando Materassi e Silvia Pascale, che hanno consultato l'Archivio tedesco ITS Arolsen, la banca dati ANPR_LEBI e il registro dei rientrati della Croce Rossa Italiana. Grazie a questo lavoro di ricerca, è stato possibile individuare i nostri concittadini che hanno vissuto quelle tragiche esperienze. L’iniziativa rappresenta un'importante occasione di riflessione e memoria collettiva, in cui la comunità di Terranuova Bracciolini si unisce per non dimenticare le atrocità del passato e per mantenere viva la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà” ha aggiunto il primo cittadino.

La consegna della Medaglia d’Onore - istituita dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1271 – 1276, è conferita ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ed ai familiari dei deceduti, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2024.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione della Toscana, patrocinate e sostenute dal Consiglio Regionale della Toscana.