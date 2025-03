Arezzo, 22 marzo 2025 – Ghinelli e Tanti: “Inizia per il San Donato una nuova vita. In arrivo 200 milioni”

“Sette anni di impegno che oggi trovano una risposta concreta a seguito degli atti di Regione Toscana”

“Ricordiamo che la prima edizione degli Stati Generali della sanità aretina – marzo 2018 – aveva avuto come tema la necessità di un nuovo importante investimento per l’ospedale San Donato: dopo sette anni la città di Arezzo vede arrivare questo importante finanziamento da parte di Regione Toscana. In questo tempo, per la verità un po’ lungo, molte sono state le iniziative che abbiamo portato avanti per sottolineare la necessità di dare al nostro presidio ospedaliero quella necessaria occasione di crescita e sviluppo. In questo senso, abbiamo lavorato sia in termini urbanistici per mettere in sicurezza tutta l’area del Pionta e del San Donato oggi cittadella della sanità, sia in termini di interlocuzione politica con Regione Toscana. Un primo passo importante avvenne nel 2023 quando venne presentato il masterplan del nuovo San Donato, da allora non ci furono atti conseguenti ma l’impegno di Regione Toscana su questo tema si fece sempre più stringente. Fummo poi noi, e per la verità non da soli, a lanciare la proposta di attivare una procedura di project pubblico/privato che potesse unirsi alle indispensabili risorse ex articolo 20 così da poter raggiungere la cifra necessaria per il nuovo San Donato. E’ di poche settimane fa l’impegno del presidente Giani circa una tempistica ormai completata del procedimento che ci è stata poi confermata dal direttore Torre in via riservata alcuni giorni fa. Questo risultato è un diritto della città di Arezzo e mette in tranquillità tutta la sanita aretina e tutto il sistema della Asl sud est, per questo lo valutiamo come il compimento di un instancabile lavoro che abbiamo fatto in questi anni per sostenere la necessità prima e l’urgenza oggi di questo impegno importante di Regione Toscana”.