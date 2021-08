Firenze, 5 agosto 2021 - Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto sono stati ritrovati alcuni degli oggetti rubati a Lorenzo Zazzeri, argento nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo e derubato appena arrivato nella sua città, Firenze, per festeggiare un grandissimo risultato sportivo.

La gioia con la famiglia e gli amici da una parte, la rabbia dall'altra quando è uscito dalla piscina dove si era recato per ritrovare le tante persone che gli vogliono bene. Proprio di fronte alla piscina ha trovato la sua auto con il vetro sfondato: all'interno non c'era più il borsone con dentro un ipad e una gopro, che contenevano i video dell'avventura di Tokyo, ma anche tanti ricordi nipponici, tra cui il pass. Era sconsolato Lorenzo Zazzeri.

Poi, il ritrovamento in Arno di un oggetto di Tokyo, ritrovamento fatto da alcuni membri della Canottieri Firenze, ha fatto sperare che il borsone fosse lì nei pressi. E infatti è stato ritrovato, anche se mancano la gopro e l'ipad, che i ladri hanno portato via.

Lasciati nella borsa il pass e alcuni altri oggetti. Rubati anche un paio di auricolari, una tiratura limitata fatta apposta per le Olimpiadi. Per questo l'atleta lancia un appello: "Se vedete cuffiette Samsung in vendita su internet con il logo dei cinque cerchi attenzione perché potrebbero essere le mie".

Poi dice: "Sono stato ingenuo a lasciare la macchina incustodita con il borsone. Ma ero frastornato dopo un viaggio di 12 ore dal Giappone, ero euforico e ho sottovalutato la situazione. Ma certo è triste dover constatare che nel 2021 a Firenze basta lasciare la macchina incustodita per poco tempo che subito qualcuno ruba dentro".