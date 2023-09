Fuga di gas per la rottura di una tubazione, evacuate alcune famiglie a Peccioli

Peccioli (Pisa), 4 settembre 2023 – A causa di una fuga di gas in rete a Peccioli (in provincia di Pisa), sono state evacuate alcune famiglie residenti in viale Risorgimento in prossimità dei luoghi dell'intervento dei vigili del fuoco.

Il rilascio del gas metano dovuto ad una rottura di una tubazione è stato prontamente intercettato da personale di Toscana Energia. Sul posto anche Vigili Urbani di Peccioli, Provincia Pisa e tecnici comunali.