Il gelo di Sicilia

Cominciamo dalla fine, il dolce, in questo caso al cucchiaio. Questo sa proprio d’estate. Sapori e odori che mi riportano all’infanzia, quando con la mia famiglia andavo a trovare i miei parenti in Sicilia. Ho preparato da poco il Gelo di limoni. Servono pochi - ma buoni - ingredienti. Prima di tutto tre limoni biologici, 50 grammi di maizena, mezzo litro di acqua minerale naturale, 165 grammi di zucchero, 50 grammi di succo di limone. Il segreto è pelare i limoni tagliando la scorza molto sottile e lasciando stare il bianco. Scorza che deve passare una notte immersa nell’acqua che va poi filtrata. Unite lo zucchero alla maizena setacciata, aggiungete il succo di limone - anche questo passato prima con il colino - mescolate e portate a bollore girando con la frusta. Non appena il composto si addensa e si vedono le prime bollicine, toglietelo dal fuoco, inumidite gli stampini e versateci dentro il gelo intiepidito. Poi, ponete le formine in frigo per qualche ora. Servite il gelo fresco con granella di pistacchi o fettine di limone. E’ un dolce semplice e molto d’effetto.