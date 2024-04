Fraternita dei Laici, collaborazione col comune di Castiglion Fibocchi

Arezzo, 12 aprile 2024 – La Fraternita dei Laici possiede nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi oltre 600 ettari di terreno ereditati dal Conte Giovan Battista Occhini.

Il Magistrato e il Primo Rettore di Fraternita, Pier Luigi Rossi, hanno deliberato di definire i rapporti istituzionali tra Enti per garantire maggiore efficienza alla comunità castiglionese.

In particolare la Fraternita cede al Comune alcune piccole porzioni di terreno adibiti a strade o parcheggi al fine di garantirne l’utilizzo da parte dei cittadini e una corretta manutenzione, inoltre è stato concesso in comodato gratuito un terreno in Via Giangeri adibito a parcheggio libero e una parte adibita ad area cani.

Il Sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, dichiara: “siamo molto contenti e soddisfatti di aver raggiunto l’obiettivo di realizzare l’area cani, da più parti richiesta e che mancava nel territorio e nuove aree parcheggi utili a tutti i cittadini e ai turisti che visitano la nostra cittadina, oltre alla definizione della rete viaria di Via Casa Jugo”.

Il Primo Rettore, Pier Luigi Rossi, dichiara: “la Fraternita riconosce il ruolo della comunità di Castiglion Fibocchi e vuole essere riconoscente alla eredità lasciata dal Conte Occhini in favore dei cittadini castiglionesi”.