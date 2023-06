Morto Francesco Nuti, il dolore: “Nessuno come te, se ne va un’epoca”

17:31 Funerali a Firenze I funerali di Francesco Nuti si terranno in forma privata a Firenze giovedì 14 giugno alle 15. Leggi l’articolo

17:42 Un luogo di Prato intitolato a Nuti Prato intitolerà un luogo della città a Francesco Nuti. Leggi l’articolo

17:52 Le parole di Pieraccioni Anche Leonardo Pieraccioni ha ricordato Francesco Nuti scrivendo: "Evviva Francesco! Artista fantastico, poetico, innovativo, quante risate mi hai fatto fare, quante volte son venuto a vedere i Giancattivi, quante volte ho guardato e riguardato i tuoi film o ascoltato ‘Sarà per te’. Che regalo quando i primi giorni del mio primo film ti presentasti a sorpresa a salutarmi sul set. E che emozione quel tuo compleanno che abbiamo festeggiato a Firenze davanti a 8000 persone!”.

18:06 Le parole di Giuliana De Sio "Ha avuto tutto e deciso di perdere tutto": sono le parole di Giuliana De Sio su Francesco Nuti. L'attrice ha condiviso con Nuti successi come "Io Chiara e lo Scuro" e poi "Casablanca Casablanca". "Era troppo presto per andarsene, ma lui a dirla tutta ci ha lasciato tanto tempo fa". Uno dei loro ultimi incontri, a Prato, quando nonostante il no del badante lo portò con la carrozzella a cinema: "Fu un momento bellissimo perché l`ho visto felice".

18:08 Funerali in forma strettamente privata Per volere della famiglia dell'attore e regista toscano, informa una nota, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. La famiglia ha chiesto che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo i congiunti non intendono rilasciare dichiarazioni.

18:29 A Prato lutto cittadino Nuti era pratese e proprio Prato si unisce al cordoglio proclamando per giovedì 15 lutto cittadino. Un giorno di dolore che precederà i tanti momenti di celebrazione e ricordo dell'attore e regista: per Nuti è prevista la commemorazione al prossimo Consiglio Comunale di giovedì 22 giugno.