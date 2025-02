ARezzo, 15 febbraio 2025 – Risveglio triste stamani a Palazzo delle Laudi. Una malattia dal decorso rapido e implacabile si è portata via nella notte fra venerdì e sabato la vita di Giuliano Del Pia. Consigliere comunale di maggioranza con delega alle attività produttive e coordinatore comunale di Forza Italia. “Un grande dolore” commenta il sindaco Fabrizio Innocenti “apprendere della morte di Giuliano. In questi anni di condivisione alla guida del Comune, avevamo tutti apprezzato il suo senso delle istituzioni, la sua preparazione, la sua disponibilità, il suo rappresentare sempre al meglio l’amministrazione comunale in ogni occasione. Ma Giuliano, al di là dei suoi incarichi, sapeva farsi voler bene anche umanamente. Persona solare e cordiale, pronto alla battuta e sempre col sorriso. Ci mancherà tantissimo, così come ritengo possa mancare ad un’intera comunità che l’aveva stimato come artigiano ed in seguito come amministratore. Un abbraccio alla moglie Leonella e al figlio Lorenzo da tutti noi, che serberemo perenne l’esempio e il ricordo di un uomo perbene e generoso”.

Forza Italia esprime cordoglio per la scomparsa di Giuliano Del Pia, Segretario Comunale di Forza Italia di Sansepolcro e Dirigente Provinciale

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Arezzo esprime profondo dolore per la prematura scomparsa di Giuliano Del Pia, Segretario Comunale di Forza Italia Sansepolcro e storico Dirigente Provinciale del partito.

«Con la perdita di Giuliano Del Pia — dichiara Bernardo Mennini, Segretario Provinciale di Forza Italia Arezzo — il nostro partito perde un dirigente di straordinario valore, che ha dedicato anni di impegno costante ed efficace alla crescita e al radicamento di Forza Italia nel territorio della Valtiberina. A persone come lui dobbiamo una parte fondamentale della nostra storia e dei nostri successi. Tantissimo lavoro, una coerenza ideale senza cedimenti, e una fedeltà incrollabile a Forza Italia, scelta sempre con convinzione per contribuire al suo sviluppo. Giuliano ha rappresentato un esempio per tutti noi, un faro di dedizione e integrità».

In questo momento di profondo dolore, Forza Italia Arezzo rivolge un affettuoso pensiero alla moglie, al figlio e ai familiari di Giuliano Del Pia, accompagnandoli con vicinanza sincera» il Coordinamento Provinciale Forza Italia Arezzo.