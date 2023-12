Forza Italia, eletti i coordinatori provinciali. Ecco i nomi

Firenze, 17 dicembre 2023 – Sono stati eletti in Toscana anche gli ultimi quattro coordinatori provinciali di Forza Italia secondo il programma dei congressi. Sono per la provincia di Massa Carrara, Gianenrico Spediacci; per quella di Pistoia, Anna Bruna Geri; per la provincia di Arezzo, Bernardo Mennini; per la provincia di Firenze, Paolo Giovannini. A Pisa il congresso provinciale si terrà a gennaio.

Ieri, 16 dicembre, sono stati eletti i coordinatori provinciali di Livorno, Chiara Tenerini; Prato, Erica Mazzetti; Lucca, Carlo Bigongiari; Siena, Alessandro Pallassini e Grosseto, Roberto Berardi; e la coordinatrice comunale di Firenze, Mariagrazia Internò.

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana Marco Stella ha affermato che “sono stati due giorni di congressi molto partecipati e sentiti e questo è un ulteriore segno della vitalità del nostro partito. Ringrazio tutti i militanti, gli iscritti e i dirigenti per il lavoro fatto, l'impegno e la dedizione. Siamo pronti per le amministrative del prossimo anno”. Stella ha annunciato che “nel 2024 si terranno anche i congressi comunali in tutta la Toscana. Forza Italia è in crescita perché è rimasta fedele ai valori tracciati dal presidente Berlusconi”.