Fondazione Veronesi, torna la colomba classica di Niko Romito per la ricerca

Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche quest’anno sarà possibile sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi ETS, nel campo dell’oncologia pediatrica, grazie all’acquisto di una colomba classica da 1 kg, prodotta dal Laboratorio Niko Romito che è disponibile anche presso il negozio VOGA di Arezzo fino a sabato 19 aprile. Grazie al rinnovato impegno della Delegazione aretina, guidata da Laura Carlini, e dei proprietari della boutique Maddalena Pelucchini e Nicola Fani, con una donazione di 50,00 euro sarà possibile dare il proprio contributo alla ricerca sui tumori che colpiscono i bambini.

Il tipico dolce pasquale è confezionato in un’esclusiva borsa di seta 100% realizzata e donata dal brand For Restless Sleepers e arricchito da un ciondolo in ottone galvanica argento invecchiato a forma di melagrana.

Il ricavato della raccolta fondi data dall’acquisto della colomba permetterà infatti di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica. La piattaforma, finanziata da Fondazione Veronesi, che avrà la durata di 5 anni, coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – principale polo di ricerca e cura pediatrica in Europa - come centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.

La ricetta della colomba, studiata dallo Chef Niko Romito e dai pasticcieri del Laboratorio, segue tre fasi di fermentazione e quattro lavorazioni con lievito madre ottenuto da una lunga fermentazione naturale di farine biologiche selezionate. Guscio croccante di mandorle e zucchero grezzo di barbabietola, una "calotta" pralinata dolcemente fragrante e con un pizzico di sapidità che ne caratterizza il sapore ed esalta la pasta interna morbida e cremosa. Profumi, sapori, materie prime, tecnica e lavorazione artigianale per il dolce della tradizione che è un inno alla leggerezza e alla condivisione.

Fondazione Umberto Veronesi ETS

Nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. In più di vent’anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca.