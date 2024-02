Fondazione progetto Valtiberina, la prima edizione del Corso per Esperto in Benefit e Business Management

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Centro Studi Villa Montesca, Fondazione Progetto Valtiberina e Aris Formazione e Ricerca sono lieti di annunciare la prima edizione del Corso per Esperto in Benefit e Business Management. Questo corso innovativo, realizzato nell'ambito del Progetto Europeo "S4BC - Skill for Benefit Companies", mira ad approfondire il modello di Società Benefit e B Corp, al fine di promuovere una nuova cultura d'impresa responsabile, sostenibile e rigenerativa, in linea con l'evoluzione del mercato, della normativa dell'Unione Europea e degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il corso – completamente gratuito –comprende cinque incontri in presenza, che avranno inizio il 1° marzo 2024, e un percorso facoltativo di apprendimento online. Gli studenti che completeranno il corso completo avranno diritto ai crediti europei ECVET.

Il Corso per Esperto in Benefit e Business Management è principalmente rivolto a titolari d'impresa, manager, amministratori, responsabili qualità e ambiente, nonché a commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e altri professionisti interessati a sviluppare competenze nel campo delle società Benefit.

Il programma degli incontri in presenza include le seguenti sessioni:

Venerdì 1° marzo 2024: "Inquadramento normativo e processo di trasformazione in società benefit. Elementi di sostenibilità e driver strategici" presso Villa Montesca, Città di Castello, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 8 marzo 2024: "Raccolta dati, strumenti, standard privati e reportistica" presso il Centro Congressi La Fortezza, Sansepolcro, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 15 marzo 2024: "Evoluzione del quadro normativo europeo e accesso al credito" presso il Centro Congressi La Fortezza, Sansepolcro, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 22 marzo 2024: "Le aziende si raccontano: esperienze a confronto" presso Villa Montesca, Città di Castello, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 5 aprile 2024: "Pratiche di sostenibilità e linee strategiche delle imprese: tra bene comune e opportunità di mercato" presso Villa Montesca, Città di Castello, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Assieme agli incontri in presenza, verrà offerto un percorso online facoltativo che approfondirà gli aspetti giuridici, tecnici e di business management delle società Benefit.

I docenti del corso sono esperti nel settore e contribuiranno a fornire una formazione di alta qualità. Tra i docenti, vi sono Jacopo Gabriele Orlando, PhD in Agricultural Public Affairs e Impact e Sustainability Manager presso Aboca, nonché Vice Presidente Nazionale di AssoBio e membro del gruppo tecnico RSI di Confindustria Nazionale, e Paolo Polinori, Professore Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, membro dell’IAEE (International Association of Energy Economics).

Il Corso per Esperto in Benefit e Business Management è interamente gratuito. Per iscriversi, è sufficiente compilare il form presente sul sito web della Fondazione Villa Montesca all'indirizzo www.montesca.eu/2.0/iscrizione-corso-s4bc/.