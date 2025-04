Fondazione Cr Firenze, 8,1milioni di euro i congtributi per la solidarietà

Arezzo, 16 aprile 2025 – Fondazione CR Firenze aumenta il suo supporto a favore delle realtà sul territorio che si occupano di welfare, disabilità, anziani, donne e minori: salgono a oltre 8,1 milioni di euro i contributi approvati in questi primi mesi dell'anno dal Consiglio di Amministrazione (erano stati 7,9 lo scorso

anno). Saranno 267 i soggetti non profit a beneficiare

del supporto dell'ente, 40 in più rispetto allo scorso

anno, con sede nella Città Metropolitana di Firenze,

e nelle province di Arezzo e Grosseto. Si tratta di realtà del territorio in prima linea nell'assistenza alle persone più fragili che hanno

presentato richiesta di sostegno per progetti specifici o

anche semplicemente per garantire la continuità dei propri servizi. ''Con questi contributi - afferma Bernabò Bocca, presidente di Fondazione CR Firenze – confermiamo il nostro forte impegno a favore delle categorie più fragili. Lo facciamo attraverso il supporto

alle tantissime realtà associative che ogni giorno lavorano per garantire servizi a beneficio della comunità. Enti che sono spesso messi a rischio dalla difficoltà di reperire fondi, in un contesto sociale che vede aumentare progressivamente e in modo esponenziale le

richieste. L'importante apporto economico stanziato darà vita a progetti rivolti alla tutela, all'assistenza, al reinserimento sociale delle categorie più deboli, con un'attenzione particolare agli anziani, alle donne vittime di violenza, ai soggetti con disabilità e ai minori in condizione di disagio. Voglio ringraziare i tanti operatori e volontari che lavorano lontano dai riflettori con l'obiettivo di aiutare chi ha più bisogno. La Fondazione è al vostro fianco''. Fra le istituzioni che beneficiano del sostegno di Fondazione CR Firenze ci sono: la Fondazione Italiana Leniterapia, il Progetto

Villa Lorenzi, l'Opera Diocesana Assistenza, l’Associazione Buonomini di San Martino, e l'Associazione Artemisia. Sono state 342 le domande presentate, invece, per i cinque i bandi lanciati a fine 2024 (welfare, disabilità, anziani, donne e minori, ridotto per contributi inferiori a 5 mila euro) per un valore richiesto di quasi 16 milioni di euro. Fondazione CR Firenze ha accolto il 78% delle domande deliberando in media circa la metà delle risorse richieste (51%).

Ad Arezzo la cooperativa Il Cenacolo crea un ''polo cinematografico

inclusivo'': le persone con disabilità diventano protagonisti sul set.