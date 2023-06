Firenze, tutto pronto per Tiziano Ferro al “Franchi”: ecco come andare al concerto in treno

Firenze, 19 giugno 2023 - Manca ormai pochissimo per l’atteso concerto di Tiziano Ferro a Firenze. Mercoledì 21 giugno alle 21 l’artista si esibirà sul palco dello stadio Franchi per recuperare le date mancate del 17 giugno 2020 e del 9 giugno 2021. Un concerto incredibilmente atteso dal pubblico toscano, che vedrà Ferro cantare dal vivo dopo il tutto esaurito dello Stadio San Siro di Milano.

Per l’occasione, Trenitalia ha potenziato il servizio ferroviario, richiesto ed effettuato grazie al sostegno della Regione Toscana, con cinque treni sulle linee in direzione: Prato-Pistoia, Arezzo, Pisa-Livorno e Siena oltre ad un servizio metropolitano tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella. Al termine del concerto, spiega una nota, partiranno dalla stazione di Firenze Campo Marte i treni diretti a: Siena alle 0.38, Arezzo alle 0.40, Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.47, Pisa Centrale e Livorno Centrale alle 0.55, Prato Centrale e Pistoia alle 1.10. Saranno effettuanti anche due treni supplementari in partenza da Firenze Campo Marte alle 0.22 e 1.04 per Firenze Santa Maria Novella.

Sono passati oramai tre anni da quando il Covid-19 ha fermato il tour di Tiziano Ferro negli stadi, ma ora il cantante sembra essere tornato sul palco più forte di prima. Le tappe di Lignano Sabbiadoro, Torino e Milano, con cui il cantautore ha aperto la stagione dei live estivi, hanno mostrato un Tiziano Ferro in completa sintonia con il pubblico, nonostante questi lunghi anni di assenza. L’intero tour, infatti, è pensato per accompagnare gli spettatori a ritroso nella storia dei suoi successi musicali. Saranno due ore intense di musica con brani come Sere nere, Ed ero contentissimo, XDono e La differenza tra me e te.