Firenze, caregiver in piazza davanti alla Regione: "Basta essere invisibili, servono soluzioni concrete"

Firenze, 6 dicembre 2024 – Sono stanchi, ma non per questo meno combattivi. Sono i caregiver in presidio stamani in piazza Duomo davanti alla Regione Toscana.

La manifestazione è organizzata dai familiari di persone affette da malattie degenerative, per dare voce a storie di dolore, sacrificio e rabbia, che troppo spesso rimangono sommerse.

La petizione lanciata su Change.org ha già raccolto oltre 1.800 firme, segno evidente di quanto il problema sia sentito. Ma non basta. I familiari pretendono risposte concrete dal presidente Giani per migliorare l'accessibilità ai servizi di assistenza.

“Ci siamo conosciuti in questo oceano di dolore e tormento”, non usano mezzi termini i caregiver. Le loro richieste puntano al potenziamento delle ore di assistenza, all'estensione dei contributi per le badanti a tutti i comuni della Toscana e alla creazione di nuovi centri diurni e cohausing per i pazienti. “Ci sentiamo abbandonati – denunciano –. Affrontiamo una burocrazia interminabile e costi insostenibili”.

Dietro ogni firma alla petizione c’è una storia di dolore. Stefano ad esempio ha accudito in casa la moglie malata di Alzheimer per otto anni, finché la sua salute non ha ceduto. Costretto a cercare una Rsa, ha trovato posto solo a Firenze, alla cifra esorbitante di 3.400 euro al mese. “Il contributo sanitario che ci spettava non ci è stato erogato per mancanza di fondi”, spiega con amarezza l’uomo.

Daniela ha una storia simile. Da quando non ha più potuto assistere suo padre in casa ha annaspato nella burocrazia alla ricerca di una Rsa. Un'attività sfiancante per poter entrare in graduatoria, costata migliaia di email, telefonate, tempo ed energia.

Costi insostenibili e mancanza di fondi

Il problema economico è il nocciolo della dolorosa questione. “In una Rsa la quota è superiore ai 3.000 euro al mese, per una badante siamo sui 2.000 euro”, denuncia la lettera aperta. “Come si può pensare che una famiglia possa sostenere queste cifre per anni?”, si interrogano i careviger, che invocano anche la creazione di un fondo regionale per finanziare ristrutturazioni di appartamenti e renderli adatti a persone con disabilità, oltre a un aumento dei fondi destinati alle quote sanitarie.

“Non possiamo più aspettare. Ogni giorno è una lotta e ogni giorno che passa senza una soluzione è un altro passo verso il baratro”, concludono, in preda all’esasperazione.