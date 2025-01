Firenze, al via lavori stradali e nuovi cantieri: cambia la viabilità

Firenze, 3 ottobre 2021 - La riqualificazione dell’impianto dell’illuminazione pubblica in via del Ponte a Greve e i lavori per la nuova pista ciclabile in viale Segni. Ma anche un allaccio alla rete di distribuzione del gas in via del Sodo e intervento su un chiusino della fognatura in via San Niccolò. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco la lista.

Via del Ponte a Greve-via Neri di Bicci: inizieranno lunedì 4 ottobre i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. L'intervento è articolato in fasi successive: si inizia con la chiusura di via del Ponte a Greve nel tratto via Neri di Bicci-via Pisana (fino al 17 ottobre). Itinerario alternativo: viuzzo del Roncolino-viale Nenni-via Pestalozzi-via Pisana. A seguire la seconda fase (fino al 21 ottobre) con divieto di transito sempre in via del Ponte a Greve nel tratto via Bugiardini-via Neri di Bicci. Inoltre previsto un senso unico in via Neri di Bicci da via Bugiardini verso via del Ponte a Greve. Itinerario alternativo: via Bugiardini-via Neri di Bicci-via del Ponte a Greve. La terza fase, in programma dal 22 ottobre al 1° novembre, prevede restringimenti di carreggiata a tratti e divieti di sosta sempre in via del Ponte a Greve. Nella quarta fase, dal 2 all'8 novembre, i lavori si sposteranno in via Neri di Bicci con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti.

Via San Leonardo: per la manutenzione di un immobile la strada sarà chiusa da lunedì 4 ottobre. Il tratto interessato è quello compreso tra via Schiapparelli e viale Galileo. In via Schiaparelli sarà istituito il senso unico verso viale Machiavelli. Termine previsto 2 novembre.

Via di Sant’Orsola: da lunedì 4 ottobre sarà in vigore un divieto di transito da via Taddea in direzione di via Guelfa (tratto già senza sfondo) per restauri del complesso di Sant'Orsola. Termine previsto 31 gennaio.

Via di San Niccolò: da lunedì 4 ottobre sono in programma interventi su un chiusino della rete fognaria. Fino al 9 ottobre la strada sarà chiusa tra via dell'Olmo e piazza dei Mozzi.

Via del Sodo: inizieranno lunedì 4 ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Sarà istituito un divieto di transito tra via Braccini e via Ciarpaglini. L'intervento si concluderà l'8 ottobre.

Via Ghiaccia: ancora un nuovo allaccio alla rete di distribuzione gas. Da lunedì 4 ottobre la strada sarà chiusa tra via Panciatichi a fine strada. Termine previsto 9 ottobre.

Via Slapater: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 4 ottobre in orario 9-19 sarà chiuso il tratto compreso fra via Sighele e via Locatelli

Via di Santo Spirito: anche in questo caso si tratta di lavori edili con piattaforma aerea in programma lunedì 4 ottobre. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito fra via dei Geppi e via dei Coverelli. Percorso alternativo: lungarno Guicciardini-via dei Coverelli-via di Santo Spirito.

Viale Segni: inizieranno martedì 5 ottobre i lavori per la nuova pista ciclabile. Fino al 5 novembre sarà in vigore un divieto di transito tra via Nathan Cossuto e viale Gramsci (nella corsia in direzione di via Nathan Cossuto e l'area di parcheggio).

Via della Colonna: per operazioni di sollevamento a servizio del Museo Archeologico giovedì 7 ottobre in orario 1.30-5.30 la strada sarà chiusa tra via della Pergola e via Gino Capponi. Previsto inoltre un senso unico in Borgo Pinti (tra via della Colonna e via Laura verso via Laura). Itinerario alternativo per via Gino Capponi da Borgo Pinti-via Laura-via Gino Capponi; itinerario alternativo per via Cesare Battisti da via della Pergola-via Sant'Egidio-via Bufalini-dei Pucci-via Cavour-piazza San Marco-via Cesare Battisti.

Costa del Pozzo: per un intervento con scala aerea giovedì 7 ottobre in orario 5-6 la strada sarà chiusa (tra via Stracciatella e via dei Bardi); chiuse anche piazza di Santa Maria Soprarno (tra vicolo del Canneto e via dei Bardi), vicolo del Canneto (tra Costa al Pozzo e piazza Santa Maria Soprarno), via Stracciatella (tra Costa del Pozzo e piazza dei Rossi).