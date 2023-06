Auto ribaltata in FiPiLi, traffico bloccato verso Firenze: un’altra mattina di caos

Firenze, 1 giugno 2023 – Un’altra mattina di traffico nel caos in Fi-Pi-Li a causa dell’ennesimo incidente. Una auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento al km 12 tra la Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze.

Sono oltre cinque i chilometri di coda in direzione Firenze. Molti i lavoratori e pendolari rimasti bloccati sulla superstrada a causa dell’incidente. Per chi si trova al momento in coda, si consiglia l’uscita a Montelupo Fiorentino.

Al momento non si conosce lo stato di salute dell’automobilista rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco.