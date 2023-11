Fiorentina-Genk, Albanese chiede “un atteggiamento molto fermo nei confronti della tifoseria ospite”

Firenze, 29 novembre 2023 – «Ci auguriamo che venga adottato un atteggiamento molto fermo nei confronti della tifoseria ospite, a tutela di Firenze e dei suoi cittadini e del nostro patrimonio artistico a cielo aperto». Lo ha detto l'assessora alla sicurezza urbana del Comune di Firenze Benedetta Albanese a proposito della partita di Conference League tra Fiorentina e Genk che si svolgerà giovedì sera (30 novembre) alle 21, allo stadio Franchi.

«Lo scorso ottobre, già all'ora di pranzo, i tifosi ungheresi del Ferencvaros avevano invaso le strade del centro di Firenze dove infine hanno sfilato con fumogeni, bandiere, sciarpe e maglie nere con la scritta 'anti viola’ sul petto - ha ricordato l'assessore - mi auguro di non vedere nuovamente queste scene incivili e pericolose con i tifosi belgi. Dalle forze dell'ordine sappiamo che l'attenzione è alta e sarà fondamentale per tutelare le piazze più delicate e in generale la nostra città. Continueremo a chiedere che le manifestazioni delle tifoserie ospiti siano tenute lontane dai centri storici».