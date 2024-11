Fimer Spa assegnata al gruppo McLaren

Arezzo, 28 novembre 2024 – La notizia era attesa e, nel pomeriggio di ieri, è arrivata la conferma: Fimer Spa in AS, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di inverter fotovoltaici, è assegnata alla MA Solar Italy Limited, società di diritto inglese del gruppo McLaren Applied LTD. L'operazione, autorizzata da Mimit, coinvolge direttamente (anche) lo stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a lungo al centro del braccio di ferro tra lavoratori e proprietà. In questi mesi mesi di amministrazione straordinaria la Regione è rimasta in contatto con il Mimit e la struttura commissariale. Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, rivolge “Un ringraziamento particolare ai lavoratori che davvero, con le loro battaglie e i loro sacrifici, hanno hanno consentito di tenere in vita questa azienda, che oggi può guardare al futuro con maggiore speranza”. Quello dell’azienda e dello stabilimento di Terranuova è stato un caso seguito con attenzione serrata da parte della Regione e in particolare da Fabiani, assistito da Arti e Unità di crisi. “E’ il primo punto fermo dopo anni in cui l’azienda è rimasta consegnata all’instabilità – dichiara il consigliere -; anni che ci hanno visto impegnati a seguire la vicenda con le organizzazioni sindacali, le istituzioni e il territorio. Abbiamo avuto modo di conoscere il soggetto a cui l’azienda è stata assegnata e sappiamo che hanno delle idee sul futuro. Naturalmente attendiamo di conoscere i piani industriali per poterci misurare con qualcosa di concreto”.