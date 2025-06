Fimer, con Mclaren applied, annuncia i “Fimer solar talks” - un viaggio nel futuro dell’energia solare

Arezzo, 19 giugno 2025 – FIMER annuncia i FIMER Solar Talks, una serie di webinar live, in programma da giugno a ottobre 2025, pensati per installatori, progettisti e professionisti del settore fotovoltaico.

Ogni appuntamento affronterà tematiche chiave e presenterà strumenti pratici per affrontare le nuove sfide dell’energia solare.

Tra gli argomenti previsti: il monitoraggio di impianti fotovoltaici, con visualizzazione di grafici e dati estrapolabili; l’ottenimento dati su impianti tramite API; applicazioni e benefici del configuratore - il tool per il dimensionamento degli inverter e dei sistemi di accumulo - con esempi reali; impianti in isola e in caso di blackout; le tecnologie che garantiscono energia, senza interruzioni; il processo di commissioning; storage C&I e retrofit, le nuove opportunità per installatori.

Il primo evento online, dal titolo "FIMER e Smart Energy: Dall’installazione alla gestione intelligente dell’autoconsumo", si terrà giovedì 26 giugno alle ore 15:00:

Durante il webinar si parlerà di Energy policy e capacità dei prodotti FIMER di fare policy energetica.

In particolare:

La nuova piattaforma storage Power: PowerUNO, PowerTRIO, PowerX e relative Energy Policy

Gestione dell’autoconsumo e load shifting

Export Limitation (SLI) secondo normativa CEI021

Modalità backup con PowerBox

Impianti offgrid stand alone

Storage retrofit tramite AC coupling

Storage in condizioni di alto sovraccarico DC/AC

Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito form online.

Il calendario completo degli eventi e i dettagli sui contenuti saranno via via disponibili nell’area Eventi del sito FIMER.

Un’occasione imperdibile per aggiornarsi sulle più recenti innovazioni del settore solare e approfondire il potenziale delle soluzioni FIMER, per un’energia davvero smart.