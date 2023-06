Fimer, cda presenta richiesta di concordato, senza nomi di eventuali investitori, al tribunale di Milano

Arezzo, 22 giugno 2023 – Il cda di Fimer ha presentato una richiesta di concordato, senza nomi di eventuali investitori, al tribunale di Milano. La conferma arriva anche dal Fondo Greybull/McLaren Applied, che nelle scorse ore ha diffuso una nota ufficiale nella quale ha confermato il suo interesse a rilevare Fimer. "Siamo ancora interessati a Fimer - hanno scritto nella nota - nonostante i danni significativi subiti nelle ultime settimane. All'azienda non resta molto tempo." Dopo il decreto del tribunale di Arezzo, la questione giuridica si e' spostata in Lombardia e prima che il tribunale fissi l'udienza per lo stato di insolvenza, l'azienda ha deciso di presentare richiesta di concordato. Al termine dell'udienza presso il tribunale di Arezzo dello scorso 14 giugno, i rappresentanti del cda di Fimer avevano parlato di altri possibili investitori: "cinque in tutto di cui due gia' selezionati - aveva detto Luca Bertazzini rappresentante

del cda - con questi due riusciremo ad arrivare ad un

contratto vincolante entro la fine del mese". Nel documento presentato presso il tribunale di Milano, non ci sarebbero pero' i nomi degli eventuali investitori.