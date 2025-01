Fimer: “3 anni di lotte, un ottimo risultato. Adesso la prova dei fatti”

Arezzo, 16 gennaio 2025 – “3 anni di lotte, un ottimo risultato. Adesso la prova dei fatti” Dichiarazione di Antonio Fascetto, segretario provinciale Fiom Cgil 3 anni. Lunghi, faticosi, ricchi di ansia e gestiti con forte determinazione dai lavoratori e dai sindacati. 3 anni comunque utili perché adesso la Fimer ha un nuovo futuro. La sua assegnazione a MA Solar Italy Limited e quindi il suo inserimento in Greybull Capital e McLaren Applied è una conclusione positiva. Non siamo di fronte solo alla continuità produttiva e al mantenimento dei livelli occupazionali ma anche a un annunciato programma d’investimenti pari a 50 milioni di euro, a possibili ed evidenti sinergie tra Fimer e Mc Laren. Fimer è adesso nelle mani di un soggetto solido, sia dal punto di vista finanziario che imprenditoriale e questa è la prima garanzia che abbiamo sempre chiesto in questa vertenza. Questo approdo non vuol dire, ovviamente, che sindacati e lavoratori rinunceranno a monitorare e verificare l’avanzamento dei progetti annunciati. In questo senso, le dichiarazioni dei vertici di Greybull Capital e McLaren Applied sono rassicuranti, positive e condivise. Si è creato non solo un contesto nuovo ma anche un clima positivo che vedrà lavoratori e sindacati costantemente impegnati a seguire lo stato di attuazione dei programmi di consolidamento e rilancio.