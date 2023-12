Incidente in Fi-Pi-Li: camion si ribalta e perde il carico tra Montopoli e Pontedera

Pontedera, 27 dicembre 2023 – Mattinata di forti disagi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Un camion, poco dopo le 8 di oggi, 27 dicembre, ha perso il carico. L’incidente è successo tra Montopoli e Pontedera in direzione Pisa. La carreggiata è invasa dal cippato. Il traffico è completamente bloccato in quel tratto.

Il mezzo pesante ha perso parte del carico anche sulla corsia in direzione di Firenze. Pertanto la circolazione è rallentata anche in direzione del capoluogo toscano. Non ci sono feriti. Sul posto la Polizia Stradale.