Festival dei Cammini di Francesco 2024: Sabato 20 aprile l’anteprima al Sacro Convento di Assisi

Arezzo, 9 aprile 2024 – In attesa dell’inaugurazione ufficiale del Festival dei Cammini di Francesco 2024 Sabato 20 aprile è in programma ad Assisi, presso il Sacro Convento, l’evento di anteprima.

L’ottava edizione del Festival è incentrata attorno al tema di “Dono, comunità, futuro”, celebrando così gli ottocento anni dal dono delle stigmate a San Francesco d’Assisi e dal dono che il Santo fece del suo saio a Montauto, nel comune di Anghiari. Da sempre, il dono rappresenta un vincolo sociale ed economico che regola gli scambi e le relazioni interpersonali, generando così equilibrio all’interno delle comunità e dell’ambiente che le circonda. Quale sarà, quindi, il ruolo del dono nelle comunità del futuro?

Proprio attorno al concetto di “Dono” verterà l’incontro di anteprima in programma Sabato 20 aprile presso il Sacro Convento di Assisi dove, alle ore 17.30, Prof. Luigino Bruni, Prof. Luigi Alici, padre Domenico Paoletti e Prof. Pagliacci Donatella rifletteranno sull’ “Economia del Dono”. (Il dono, inteso come scambio di beni e servizi, può rappresentare la matrice di un sistema economico-produttivo in grado di contrapporsi alle logiche della moderna economia di mercato).

L’esperienza di Francesco e la sua testimonianza hanno da sempre ispirato il programma del Festival che, anno dopo anno, è cresciuto per complessità, tematiche trattate e pubblici raggiunti. L’obiettivo del Festival è quello di creare spazi reali di confronto e condivisione su come le tematiche francescane, dopo più di ottocento anni, siano ancora attuali e possano fornire.

L’apertura del Festival sarà a Firenze S. Croce il 18 maggio e il programma prenderà ufficialmente il via Giovedì 30 maggio a Monterchi con la prima tappa del Festival.

Le tappe:

Giovedì 30 maggio (Monterchi), Venerdì 31 maggio (Pieve Santo Stefano e Anghiari), Sabato 1 giugno (Citerna), Domenica 2 giugno (San Giustino).

Giovedì 6 giugno (Città di Castello), Venerdì 7 giugno (Anghiari), Sabato 8 giugno (Sansepolcro), Domenica 9 giugno (Caprese Michelangelo e Anghiari).