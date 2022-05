Festa della Repubblica, le iniziative in Toscana

Firenze, 30 maggio 2022 – Firenze e la Toscana si apprestano a celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno con tante iniziative. Ci saranno momenti istituzionali, ma anche concerti e fuochi d’artificio: ecco gli appuntamenti.

FIRENZE

La giornata del 2 giugno inizia alle ore 8 con l’esposizione della bandiera nazionale ed europea da Palazzo Vecchio. Alla stessa ora, appuntamento in via dei Gondi, con la deposizione di una corona di alloro sulla lapide, dettata da Calamandrei, murata sulla facciata di Palazzo Vecchio. Alla Cerimonia parteciperà la Famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio.

Alle 8 e 45 in via delle Panche, al numero 28, ci sarà la deposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda Don Giulio Facibeni. Alle 9 su Lungarno Vespucci apposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda Giuseppe Garibaldi. Alle 9 e 30 in Piazza Unità d’Italia, deposizione di una corona di alloro alla presenza della Famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio.

Alle 10,30 il Consiglio comunale di Firenze, convocato in seduta solenne in piazza della Signoria, alla presenza delle massime autorità cittadine, conferirà l’onorificenza “Firenze 2020 ” al sistema di Protezione civile. Tale riconoscimento onorifico è stato istituito con delibera di Consiglio comunale nel 2020, affinché negli anni futuri non venga dimenticato l’anno in cui il nostro Paese si è trovato ad affrontare, primo in Europa, l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, e come nonostante tutte le difficoltà abbia risposto con l’impegno e il sacrificio di molti.

“Il sistema di Protezione Civile – fa sapere Palazzo Vecchio - rispecchia pienamente le tre parole che riassumono il significato del riconoscimento, ossia solidarietà, impegno, sacrificio; caratteristiche proprie degli operatori di protezione civile capaci di adoperarsi oltre i propri doveri professionali e di cittadini, nel soccorso del prossimo dimostrato nel vostro servizio quotidiano per la comunità e quanto fatto durante la pandemia, così come nell’attuale emergenza dovuta alla guerra in Ucraina con l’accoglienza ed il sostegno dei profughi e l’invio degli aiuti umanitari alla popolazione colpita”. L’organo rappresentativo della città vuole esprimere pubblicamente, per la Festa della Repubblica, la propria ammirazione ed il proprio sostegno verso tutti coloro che fanno parte del sistema di Protezione Civile, ai quali sarà rivolto il doveroso ringraziamento per svolgere al massimo, visto il perdurare delle emergenze, il servizio pubblico loro affidato.

FIGLINE (FIRENZE)

Dopo due anni di sosta forzata, Figline ritrova il tradizionale concerto del 2 giugno in piazza Marsilio Ficino, con la Filarmonica di Loro Ciuffenna, il Coro del Teatro Garibaldi e l’Harmonia Ensemble. Dopo due anni di festeggiamenti in forma ristretta a causa della pandemia, la cerimonia organizzata dall’Ufficio di presidenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno fa ritorno nella piazza centrale di Figline, col concerto di musica classica, lirica e contemporanea. E, al termine dello spettacolo, i fuochi d’artificio. Inizio fissato alle 21.30, la partecipazione è gratuita. Durante la serata saranno raccolte donazioni da destinare alla Caritas diocesana.

VICCHIO (FIRENZE)

Il 2 giugno a Vicchio i colori della bandiera italiana si staglieranno da una torre storica, nel centro del paese. ‘Creiamo insieme la bandiera di tutti!’ è l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale con l'istituto comprensivo, l'associazione Oltre-Ponte tra i mondi, l'associazione nazionale Alpini, l'Unità pastorale. Tanti piccoli e grandi pezzi di stoffa di colore bianco, rosso e verde sono stati raccolti dagli alunni delle scuole elementari e medie, dal gruppo alpini, anche da singoli cittadini, e adesso i volontari dell'associazione Oltre li stanno cucendo uno ad uno per comporre un lungo tricolore di circa 20 metri che la mattina del 2 giugno sarà srotolato da Torre Cerchiai. Accanto sarà issato un lungo striscione con le bandiere di 40 Stati, come messaggio di pace e fratellanza tra popoli. La cerimonia sarà aperta alle ore 10 dai saluti istituzionali, poi, mentre la Vicchio Folk Band eseguirà l'Inno nazionale, verrà distesa la lunga bandiera italiana.

PRATO

A Prato per la Festa della Repubblica si terrà la consueta cerimonia dell’alzabandiera in piazza Santa Maria delle Carceri. Il programma per la giornata prevede: alle 10.45 la cerimonia dell’alzabandiera ed esecuzione dell’inno Nazionale, onori ai caduti e deposizione di una corona di alloro al Monumento, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica a cura del Prefetto di Prato, piegamento del Tricolore ad opera dei Vigili del Fuoco di Prato con esecuzione dell’aria “Va’, Pensiero” tratta dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi, lettura di alcuni brani di autori “classici” sul concetto di “Repubblica”, a cura degli studenti Liceo Classico - Istituto CicogniniRodari e del “Discorso di insediamento alla Presidenza della Camera dei deputati” di Nilde Iotti, a cura degli studenti del Liceo Scientifico Copernico, con intermezzo musicale. Alle 11.45 l’esecuzione dell’inno Europeo e termine della cerimonia militare. Alle 12 la cerimonia nel Palazzo della Prefettura: dopo l’inno nazionale il saluto del prefetto di Prato, Adriana Cogode, la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore ai cittadini, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. Saranno anche consegnate le tessere associative Maestri del Lavoro. Infine, un momento musicale a cura della Camerata e l’esposizione delle opere d’arte contemporanea dedicate al tema della Repubblica, curata dal gallerista Carlo Palli.Alle 16.30 la cerimonia dell’ammainabandiera. Alle 17 il ‘Concerto Cittadino Chiti’ al Giardino Buonamici.

LIVORNO

A Livorno le celebrazioni ufficiali inizieranno alle ore 10 in Piazza della Vittoria, dove sarà issato il Tricolore nazionale e sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti. Parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, delle associazioni dei combattenti e reduci, dei partigiani, degli ex internati, degli ex deportati e dei perseguitati politici. Sarà presente il Gonfalone della Città e quello della Provincia. A seguire trasferimento in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.30 sarà deposta un’altra corona sotto il Bassorilievo al Partigiano. La tradizionale lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avverrà, alle ore 11, a Palazzo del Governo, sede della Prefettura. La cerimonia prevede anche la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e la consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Capo dello Stato ai cittadini deportati ed internati. Alle ore 12, dalla batteria dell’Accademia Navale, sarà effettuata una salva di 21 colpi di cannone, con cadenza di cinque secondi tra un colpo e l’altro.

SIENA

La Festa della Costituzione è promossa dalle Sezioni Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) della Valdichiana col patrocinio, tra gli altri, dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comune di Trequanda, Regione Toscana e Provincia di Siena. Giunta alla terza edizione, si svolgerà dal 2 al 5 giugno a Trequanda in Piazza Garibaldi. Quattro giorni di incontri, musica, teatro e cinema dedicati alla Costituzione con l’anteprima della festa che si terrà a Castelmuzio il 2 giugno, giorno nel quale si celebra la Festa della Repubblica Italiana, con la consegna della Costituzione ai maggiorenni da parte del Sindaco Andrea Francini, per poi proseguire a Trequanda fino a domenica 5 giugno. Tra gli ospiti Giovanni Maria Flick, Gianfranco Pagliarulo, Marcello Flores, Giancarlo Caselli, Francesca Re David, Anna Falcone, Pippo Civati, Daniele Lorenzi, Rosy Bindi, Simonetta Gola, Vittorio Agnoletto, Mina Welby, Emanuele Fiano.

AREZZO

Arezzo celebra il 2 giugno con un concerto al Teatro Petrarca alle ore 18 con l’Orchestra Instabile di Arezzo diretta dal Maestro Alessio Tiezzi. Nel ricco programma opere famose del repertorio sinfonico e operistico: l’Overture dalla “Norma” di Bellini, l’intermezzo della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, e di Giuseppe Verdi Oida interpreterà l’Overture del Nabucco “Va’, Pensiero” per chiudere con Beethoven.

PISA

Le Mura di Pisa saranno aperte il 2 giugno per una passeggiata urbana tra monumenti e verde in occasione della Festa della Repubblica. Il camminamento in quota, a 11 metri di altezza, consentirà di ammirare la città da una prospettiva insolita e molto suggestiva.

Maurizio Costanzo