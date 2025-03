3 marzo, a Firenze oggi partono le iniziative della Festa della Donna

Firenze, 3 marzo 2025 – Partono oggi le iniziative dell’Università di Firenze per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. E quello appena iniziato sarà un mese di appuntamenti per celebrare a Firenze, l’8 marzo. “Marzo Donna”, questo il titolo del calendario di iniziative, è organizzato da Comune di Firenze, Quartieri, Informa Donna e portale Giovani, Casa delle Donne, Biblioteche comunali fiorentine, Museo Novecento, Mad Murate Art District, in collaborazione con MUS.E, sindacati Cgil, Cisl e Uil, Gest, Cooperative di taxi 4390 e 4242 e associazioni fiorentine.

“L’8 marzo non è un giorno di festa nel senso più comune del termine ma è un’occasione di riflessione e di impegno collettivo, una giornata in cui ricordare le conquiste raggiunte e riflettere su quelle ancora da ottenere – ha detto l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese - la ricchezza e la varietà delle realtà e delle associazioni della nostra città hanno dato vita ad un programma di oltre un mese con incontri, presentazioni di libri, iniziative, convegni e dibattiti. La Giornata Internazionale della Donna nasce dalla lotta delle donne per i diritti, per l’uguaglianza, per il riconoscimento della dignità in ogni ambito della vita sociale, economica e politica. Sono molti i progetti che portiamo avanti come Comune e come città anche per sensibilizzare e contrastare gli stereotipi di genere, a marzo e durante tutti i mesi dell’anno”.

Le iniziative dell’Università di Firenze

Diciotto iniziative a partire da oggi, fra incontri e laboratori, letture, visite guidate e mostre. E uno spettacolo teatrale in Aula Magna. È ricco il contributo dell’Università di Firenze per la Giornata internazionale della donna 2025, con un calendario di appuntamenti organizzato anche per impulso dei dipartimenti, delle biblioteche e del Sistema Museale di Ateneo. I due eventi principali organizzati da Unifi si svolgeranno lunedì 10 marzo. Alle ore 16 apre la mostra “Volti e storie di donne. Le allieve dell’Istituto Superiore di Magistero Femminile di Firenze all'inizio del '900” a cura dell’Archivio Storico dell’Ateneo (Atrio del Rettorato, piazza San Marco, 4 – aperta fino al 10 aprile). L’esposizione di fotografie e documenti nasce dal ritrovamento di 80 ritratti scattati all’inizio del Novecento e raffiguranti allieve e docenti dell’Istituto di Magistero. Le immagini documentano una significativa presenza femminile anche nel corpo insegnante; dallo studio di archivio è stato possibile risalire al racconto di storie di vita delle allieve, seguite nei percorsi post diploma (nel mondo dell’insegnamento, nell’attività di traduttrici e saggiste, nell’impegno socio-politico). Alle ore 16.30 appuntamento con l’iniziativa “La parità di genere…per soli uomini – per scardinare pregiudizi e stereotipi”, iniziativa in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Firenze, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Inaf (Aula magna del Rettorato, piazza S. Marco, 4). Dopo i saluti istituzionali della rettrice Alessandra Petrucci, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Per soli uomini | bugiardino per maschi inconsapevoli”, di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, per la regia di Matteo Marsan (produzione: Lo Stanzone delle Apparizioni). La messinscena nasce dall’intuizione che il teatro, per la sua forza coinvolgente e per la sua ironia, può contribuire al cambiamento culturale necessario per affermare una piena parità, un tema di certo non “per sole donne”, ma una battaglia di civiltà che deve coinvolgere in prima linea gli uomini e l’intera società. Lo spettacolo sarà seguito da un talk a cui parteciperanno, oltre alle tre artiste, la delegata della rettrice alla Inclusione e diversità Maria Paola Monaco, la presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo fiorentino Chiara Adembri, la Consigliera di fiducia dell’Università di Firenze e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Marina Capponi, la presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze Cristina Moschini e il ricercatore Inaf dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri Lorenzo Pino. Modera Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.

Il programma di Marzo Donna

Per tutto il mese di marzo “One two free - insieme per il diritto a viaggiare senza molestie”, campagna di sensibilizzazione a cura di Artemisia, Gest e Scuola Internazionale di Comics sulla tramvia. Martedì 4 marzo, 16.30 - MAD, Piazza delle Murate “Le Donne nella ideologia e nella società del Ventennio, tra conservazione e modernità” a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Martedì 4 marzo 8.30-13.30 Salone dei 500, Palazzo Vecchio "La filiera delle donne dell'agroalimentare" promosso da UILA - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari. Mercoledì 5 marzo ore 17.30 - Casa delle Donne, Via delle vecchie carceri, 8 - Presentazione del libro "Protagoniste? Donne, informazione cultura" di Francesca Capoccia. Dialogo fra l'autrice, Piero Dorfles, Isabella Mancini e Assessora Benedetta Albanese; promosso dalla Commissione Consiliare 7. Mercoledì 5 marzo 18,30 - Sala del Semiottagono, Piazza Madonna della Neve 8, Complesso delle Murate Inaugurazione mostra “Peace & Care. Pace, cura e lotta nelle opere delle street artist Lediesis e nelle bandiere cucite dalle lavoratrici negli anni Cinquanta, provenienti dall’archivio della CGIL”. Mostra dal 5 marzo al 25 aprile. Venerdì 7 marzo, 19 - Spazio Alfieri, Via dell’Ulivo 8, Anteprima nazionale del documentario “Zaynab. Una calciatrice in fuga dai talebani” di Stefano Liberti e Mario Poeta prodotto da COSPE con il contributo di PQE Group. Con la partecipazione di Stefano Liberti, regista, Fatima Haidari, calciatrice, Lida Bettarini, Worange, Stefano Carganico, PQE Group, Anna Meli, COSPE, Alessandra Cappellotto, Road to Equality. Saluti della Sindaca di Firenze, Sara Funaro.

Da venerdì 7 marzo “#Tudachepartestai - prendi posizione contro la violenza alle donne” Campagna di sensibilizzazione promossa e realizzata dalle cooperative Taxi 4390, 4242 e dal Centro Antiviolenza Artemisia. Sabato 8 marzo 2025, ingresso libero per le donne alla Piscina Comunale Costoli (piazza Berlinguer, 2) in orario mattutino; prenotazione obbligatoria entro le 12 di giovedì 6 marzo 2025 all’indirizzo [email protected] . Mercoledì 12 marzo ore 17.00 Tavolo di genere itinerante, Biblioteca delle Oblate, Via dell' Oriuolo, 24 Presentazione del libro "La parola femminista " di Vanessa Roghi in dialogo con Alessandra Minello in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux e la Casa delle Donne. Venerdì 14 marzo, 18 - Sala delle vetrate, Piazza Madonna della Neve 8, Complesso delle Murate Performance "Musica e dialogo al femminile" a cura di AMAT - Fem Festival. Martedì 25 marzo, 18 - Casa delle Donne, Via delle Vecchie Carceri 8 Inaugurazione mostra fotografica “Spazi vissuti, spazi conquistati” di Pia Ranzato. Scatti di donne da ogni angolo del mondo. Martedì 25 marzo, 17 - Tavolo di genere itinerante, Biblioteca di Villa Bandini, Via di Ripoli, 118 Presentazione del libro "La Fabbrica delle ragazze" di Ilaria Rossetti in dialogo con Maria Grosso Sportello Informadonna - Casa delle Donne, Via delle Vecchie Carceri, 8 - Secondo anniversario Job Club. Giovedì 13 marzo dalle 10 alle 12 "Storie di Ordinario Successo. Le donne del Job Club che si sono reinventate si raccontano" con Elisa Torrini, Flower Event Designer e Eva Agostinelli, tap dancer Giovedì 13 marzo dalle 18.00 alle 20.00 Incontro “Il diritto di contare. Strategie di empowerment economico per tornare a parlare del rapporto tra donne e soldi alla casa delle donne” Job Club in collaborazione con la Casa delle Donne e Alleanza Assicurazioni/Edufin Giovedì 27 marzo dalle 10 alle 12 Workshop ”Elevator Pitch: come presentarsi in 60 secondi" a cura di Valentina Maltagliati, trainer, startup mentor, coach e docente. Casa delle Donne. “Sono nata il 21 a primavera” 1° Anniversario della Casa delle Donne, Via delle Vecchie Carceri 8. Venerdì 21 marzo, 17,30 Giornata della poesia e Capodanno iraniano con accompagnamento musicale e grafiche di Pilar Roca - ore 19.00 Intitolazione della biblioteca della Casa a Piera Palandri e taglio della torta - ore 21.30 Coseacaso - Dj set.

Sabato 22 marzo dalle 18 Concerto di Giuditta Scorcelletti, tra canti della tradizione popolare toscana fino a Violetta Paura e Caterina Bueno. Domenica 23 marzo dalle 10.30 Confronto “Inventiamo il potere di cui la nostra libertà ha bisogno” con la sociologa Giorgia Serughetti e con le donne Delle Case delle Donne d’Italia da Roma a Milano, da Pisa a Viareggio, fino a Torino, Lecce, Genova, Padova, Bologna e Modena. Dalle 14.30 “Nella Firenze delle donne” - Trekking urbano alla scoperta dei luoghi dedicati alle donne. Partenza dal complesso Le Murate (solo 25 posti su prenotazione e pagamento quota assicurativa). Quartiere 1. Martedì 11 marzo, 18,30 - Casa delle Donne, Via delle Vecchie Carceri, 8 Concerto del coro "Le Musiquorum". Quartiere 2. Venerdì 7 marzo alle 21 e domenica 9 marzo alle 7.00 Teatro SanCaterina, Via del Mezzetta 1 Spettacolo narrastorie “Tenacemente Donne, Tenacemente Ribelli...appassionate protagoniste” a cura di Labad per la regia di Gabriella del Bianco. Sabato 8-15-22 marzo, 14-15,45 Palestra Wellness Firenze Marathon, Viale Malta 10 Ciclo di otto incontri: "Donna in sicurezza" (7a Edizione). Quartiere 3. Sabato 8 marzo ORE 21.30 Teatro L'Affrattellamento, Via Giampaolo Orsini 73 Spettacolo teatrale "L'oro dei poveri" sullo sciopero delle trecciaiole della zona Firenze, Prato e Pistoia a cura della Compagnia per l’acquisto dell’Ottone. Quartiere 4. Sabato 8 marzo dalle 14,30 - 38° Rosamimosa Donne in corsa contro la violenza - Stadio Betti, Via del Filarete 5 Corsa podistica a cura di ASD GS Le Torri Podismo e Artemisia volta a sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere. Iscrizioni: servizio. [email protected]. Sabato 8 marzo, 11,30 “Una mimosa per Andreea Cristina Zamfir” Panchina Rossa al Parco di Ugnano organizzato dall’Associazione Nosotras, un momento di memoria e di riflessione per ricordare le vittime di femminicidio. Domenica 9 marzo, 15,30 Limonaia di Villa Strozzi, Via Pisana 77 Cori Ensemle “Donne in Musica”, un concerto per celebrare tre donne Maestre di Musica attraverso le melodie dei loro cori. Lunedì 10 marzo, 18 Villa Vogel, Sala Consiglio, Via delle Torri 23 Mostra fotografica “Universo Donna, mestieri e talenti”. Giovedì 20 marzo, 21 Teatro La Fiaba,Via delle Mimose, 12 Spettacolo teatrale musicale – Opera Tango Musical "Merceditas” a cura di La Rosa e il Violino e Pablo Tango Firenze. Sabato 29 marzo, 18 - Casa delle Donne, Via delle Vecchie Carceri 8 Presentazione del libro “Volevo fare solo la calciatrice” di Alice Pignagnoli. Un’autobiografia che racconta le difficoltà e le conquiste di una donna nel mondo del calcio. Quartiere 5. Da sabato 8 marzo a sabato 17 maggio, 10,30 - 12 Palestra della Scuola Calamandrei, Via dei Caboto 34 Corso Gratuito di antiaggressione femminile.

Sabato 8 marzo, 11 Giardino di Via del Pesciolino dietro il Supermercato Conad di Via Pistoiese Inaugurazione della Panchina Rossa in collaborazione con Sportello Vanessa e Conad. Biblioteche Comunali. Le Biblioteche Comunali Fiorentine promuovono l’ iniziativa “Si scrive marzo si legge donna” al programma sul sito: cultura.comune.fi.it. Supernovecento al Museo Novecento, in piazza della Signoria, nel Museo di Palazzo Vecchio e alla Manifattura Tabacchi. Sabato 8 marzo al Museo Novecento, Piazza di Santa Maria Novella 10 Inaugurazione della mostra collettiva “Messaggere” delle artiste Chiara Baima Poma, Fatima Bianchi, Lucia Cantò, Tuli Mekondjo e Parul Thacker. Venerdì 14 marzo al Museo di Palazzo Vecchio e in Piazza della Signoria Inaugurazione della mostra "Thomas J Price in Florence”. Sabato 15 marzo Manifattura Tabacchi, Via delle Cascine 35 Inaugurazione della mostra “Marion Baruch. Un passo avanti tanti dietro”.