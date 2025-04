Festa di Liberazione, l’amministrazione di Bibbiena invita tutti i cittadini a partecipare alle celebrazioni

Arezzo, 24 aprile 2025 – L’amministrazione comunale di Bibbiena invita tutti i cittadini e le cittadine a partecipare, domani, alle celebrazioni per la Festa di Liberazione.

Il Vice Sindaco Matteo Caporali commenta: “La memoria di cosa ci ha portato oggi a vivere in un paese democratico è un nostro dovere. In questa attualità segnata da guerre, barbarie e limitazioni delle libertà personali, abbiamo necessità di recuperare i fili di questa memoria che ci tiene legati al nostro passato. Oggi ne abbiamo una necessità vitale. La libertà, i diritti non sono conquiste fatte una volta sola e per sempre, ma è compito di ognuno di noi farli vivere e essere nel presente. Invito pertanto tutti i cittadini e le cittadine a partecipare alle celebrazioni della Liberazione che ci vedranno impegnati domani per le strade e nei monumenti ai caduti dei nostri paesi, in quei luoghi un tempo segnati dal sangue di coloro che ci hanno voluti liberi”.

La prima tappa sarà a Serravalle in piazza della chiesa alle ore 9,30 e dopo la deposizione della corona il corteo si sposterà a Partina, al Ponte dell’Archiano con ritrovo alle 10,15. La terza tappa sarà Soci, in Piazza Garibaldi alle ore 11.00, si concluderà a Bibbiena alle ore 11,45.

Accompagneranno il corteo le Filarmoniche di Bibbiena e di Soci.