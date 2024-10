Festa della Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi

Arezzo, 10 ottobre 2024 – In occasione della Festa della Madonna del Rosario del primo fine settimana di ottobre a Castiglion Fibocchi i consiglieri comunali e i volontari del gruppo di maggioranza Il Futuro Insieme hanno deciso di organizzare un piccolo stand enogastronomico con panini, dolci e bevande finalizzato alla raccolta di fondi da donare alla Pubblica Assistenza locale. La decisione è stata presa dalla giunta e dai consiglieri comunali considerando che nessun’altra associazione del territorio aveva aderito alla richiesta dell’Amministrazione comunale di allestire lo stand per offrire un servizio ai visitatori della festa. Da una criticità gli amministratori hanno deciso di mettersi in gioco e ricavarne un'opportunità per raccogliere fondi da donare alla P.A. del paese. Grazie ai contributi in termini di donazioni alimentari e prezzi di favore fatti dagli esercenti commerciali del paese-afferma il Vicesindaco Rachele Bruschi-abbiamo potuto raccogliere più soldi da donare, nonostante il tempo non sia stato dei migliori. È stata individuata la Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi come associazione a cui donare il ricavato-continua il Sindaco Marco Ermini-vista la grossa spesa sostenuta per comprare la nuova ambulanza, bene comune per tutta la comunità Castiglionese e per tutto il territorio aretino.

Domenica 13 ottobre alle ore 12,00 in Piazza delle Fiere verrà inaugurato il nuovo mezzo dal consiglio direttivo della P.A. Castiglion Fibocchi e da tutti i volontari, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose,

sarà l'occasione nella quale gli amministratori doneranno il ricavato dell'iniziativa.