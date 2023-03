Festa della Donna, molte visite all’open day della Croce Rossa

L'open day della Croce Rossa per la Festa della Donna

Firenze, 9 marzo 2023 – "In occasione della Giornata internazionale della donna, è stato organizzato dal Comando del Centro di Mobilitazione Tosco Emiliano del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, una giornata "Open Day" al fine di presentare l'attività dei Corpi CRI Ausiliari delle FF.AA. ed incrementare gli arruolamenti femminili. In tale contesto si è tenuto un incontro di studio sull'emancipazione della donna e la Croce Rossa, che ha visto succedersi interventi particolarmente apprezzati sulla figure femminili in CRI dagli esordi fino ai giorni d'oggi, esposti dalla Dott.ssa Loredana Nuzzolese, dal Prof. Fabio Bertini e dalla Presidente del Comitato CRI di Prato Paola Bini. Con interesse e curiosità è stata presentata una ricostruzione, donata dal Colonnello CC Dario e dall'Allieva CC Dario, dell'uniforme storica indossata dalle Laureate in medicina e Farmacia arruolate nel Corpo Militare CRI nella prima guerra mondiale e che andrà ad arricchire la raccolta storica del Centro di Mobilitazione.

In conclusione una giornata positiva, con numerose visite e richieste d'informazioni ed arruolamento per il personale femminile. Un importante tributo alle donne di Croce Rossa, volontarie, dipendenti, militari, al loro impegno costante nella società ed all'opera insostituibile a fianco di chi soffre."