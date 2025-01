Oggi è la Festa dei nonni: ecco perché si festeggia il 2 ottobre

Firenze, 2 ottobre 2021 - “Celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Con questo scopo, nel 2005, è stata istituita in Italia, con una legge apposta, la Festa dei Nonni, che ricorre ogni anno in una data molto speciale, quella del 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra gli ‘Angeli custodi’. I nonni infatti, nella vita quotidiana, per i nipoti e le famiglie sono, dei veri e propri “angeli custodi”.

In questa giornata, come dice la legge, eventi e iniziative devono essere organizzate puntando alla ‘valorizzazione del ruolo dei nonni’. Una festa introdotta negli Stati Uniti nel 1978, sotto la presidenza di Jimmy Carter, che avendo 15 figli e ben 40 nipoti, nutriva un certo coinvolgimento personale. Ricorrenza che, anche se in date diverse, è presente in molti Paesi, in Francia dal 1987, nel Regno Unito dal 1990, in Australia dal 2010. E ai nonni oggi è arrivato un augurio speciale da Papa Francesco: “Dio ha un popolo numeroso di nonni. Loro sono testimoni privilegiati dell'amore fedele di Dio, l'anello indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. A tutti i nonni e le nonne, tanti auguri e grazie per la vostra testimonianza!”. Nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio: proprio in relazione a tale ricorrenza, Papa Francesco ha stabilito che ogni quarta domenica di luglio si tenga in tutte le Chiese la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

I nonni sono il nostro passato, aiutano la famiglia nella crescita dei nipoti, rappresentano un bagaglio di esperienze, saggezza, valori e consigli che trasmettono alle generazioni future. Le loro frasi sono sempre dolci, piene di cura, di affetto e di attenzioni: "Ce l'hai il fidanzatino?", "Hai mangiato?", “Quando ti sposi?”, "Copritevi che fa freddo". I nonni spesso riescono ad avere confidenza con i nipoti più dei genitori, che certamente coccolano e viziano di più, per troppa bontà. Le nonne regalano poi deliziosi piatti tipici di una volta, che sanno fare solo loro: la torta, la crostata, le fettuccine, i ravioli. L’importanza dei nonni è rilevata anche a livello scientifico: i ricercatori della Concordia University e della Wilfrid Laurier University, esaminando il legame che univa alcune coppie di nonni e nipoti, hanno dimostrato che trascorrere del tempo libero con i nonni aiuta a rafforzare i legami familiari, che rimarranno forti per tutta la vita.

E per chi vuole far loro un regalo speciale, non c’è niente di meglio del ‘nontiscordardimè’, il fiore ufficiale di questa festa in loro onore. Alcuni nonni però sono spesso dimenticati. E questa giornata vuole appunto invitare tutti a ricordarsi, e a custodire, coloro che rappresentano le radici preziose della nostra esistenza. Un tesoro familiare preziosissimo per piccoli e grandi, sempre pronti ad aiutare moralmente e anche economicamente la famiglia. Gentili, affettuosi, generosi, sempre pronti ad ascoltare, accontentare e curare tutti i mali con la dolce medicina dei baci e delle carezze. Per tutto quello che fanno, forse una giornata speciale per celebrarli non basta: ogni giorno in realtà tutti dovrebbero festeggiarli.

Maurizio Costanzo