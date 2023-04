Ferrovie, venerdì 14 aprile lo sciopero. Nel weekend stop ai treni fra Pistoia e Montecatini

Firenze, 13 aprile 2023 – Sciopero nazionale di otto ore, domani venerdì 14 aprile, di tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. La protesta si terrà dalle 9 alle 17.

Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Lo comunica il gruppo. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero.

Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella sezione ‘Treni garantiti in caso di sciopero’ del sito di Trenitalia. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.

L’ELENCO DEI TRENI GARANTITI IN TOSCANA

Da parte loro, i sindacati denunciano che “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. “In Toscana - spiega la Filt Cisl - si registrano significative carenze di personale nelle biglietterie e assistenza ai viaggiatori, nel settore equipaggi oltre che nel comparto della manutenzione. Per essere chiari, ad oggi le carenze non sono state sanate e non si vedono all'orizzonte né assunzioni né investimenti nei diversi settori. La mobilitazione in Trenitalia è stata quindi inevitabile: e non solo per le carenze di personale ma anche per una qualità della vita lavorativa che oggi più che mai emerge come una condizione irrinunciabile”.

Tra l'altro, nel settore della manutenzione, il sindacato evidenzia che “abbiamo tutt'ora in atto una vertenza assieme agli altri sindacati, e con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e cittadine, che ci vede impegnati convintamente nel sostenere che vi sia la necessità di assistere ad una crescita e uno sviluppo del settore della manutenzione, che per noi deve tradursi in investimenti di riqualificazione impianti al fine di manutenere i nuovi treni, anche attraverso la reinternalizzazione delle attività manutentive, che oggi vedono una loro esternalizzazione, in alcune realtà, di oltre il 45% del lavoro sviluppato”.

I lavori nel fine settimana

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 15 e per tutta la giornata di domenica 16 aprile. Tra le due città sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere lungo linea, come la realizzazione delle barriere antirumore nei comuni di Pistoia e di Pieve a Nievole. Proseguono inoltre i lavori di scavo e costruzione della nuova galleria di Serravalle Pistoiese. Le attività di cantiere interesseranno la nuova viabilità nei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole e le opere idrauliche connesse, a salvaguardia dei torrenti Stella – Tazzera – Mandrione e Bellintona – Tegolaia – Nievolina. Continua anche la realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario.

Saranno circa 100 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

Per proseguire i lavori, fino al nuovo orario di giugno, è in programma una nuova interruzione nel fine settimana del 13-14 maggio.