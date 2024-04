Paura per Hysaj, a fuoco la Ferrari del difensore della Lazio

Firenze, 12 aprile 2024 – Sono stati momenti di paura quelli vissuti giorni fa dal calciatore della Lazio Elseid Hysaj. Mentre era in Toscana al volante della sua Ferrari FF è partito un principio di incendio; a bordo c’erano il suocero e un altro ragazzo.

"Voglio precisare che sto bene, e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell'auto - ha chiarito il difensore - ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada, mi sono subito accorto della situazione e ho accostato, per fortuna senza alcun danno a persone o altri veicoli. Non si è trattato di un incidente stradale, chiarisco che è tutto”, aveva concluso ringraziando quanti, in queste ore, gli stanno mandando messaggi.

"Non si è trattato di un incidente con un altro veicolo, e fortunatamente, anzi miracolosamente, nessuno è rimasto ferito. Ma sarebbe davvero potuta essere una tragedia. Prima la perdita dell'olio e di alcuni pezzi di motore, poi la scintilla, uno scoppio e la macchina ha preso completamente fuoco. Grazie a Dio tutte e tre le persone a bordo sono riuscite a scendere dal mezzo in tempo", spiega all'Adnkronos l'avvocato del calciatore, Erdis Doraci. "La macchina non è stata comprata direttamente dalla Ferrari ma appena quindici giorni prima del rogo da un concessionario, col quale sto aspettando di mettermi in contatto - precisa il legale - Nonostante questo la casa di Maranello ci ha contattato dandoci piena disponibilità, anche se l'auto non è stata comprata dal mio assistito direttamente da loro".