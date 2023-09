La Nazione e Famiglia Cristiana insieme in edicola

Firenze, 29 settembre 2023 – La Nazione e Famiglia Cristiana tornano insieme in edicola. Domani infatti i nostri lettori riceveranno – in abbinamento e al prezzo complessivo di 2 euro – sia il quotidiano che il settimanale. Un progetto di collaborazione che, iniziato sabato 23 settembre, proseguirà ogni sabato per un totale di otto settimane.

Un’opportunità unica per essere ancora più informati e conoscere i grandi fatti dal mondo e quelli nazionali, ma anche la cronaca delle nostre città e come sta cambiando il nostro modo di vivere.

Una iniziativa condivisa da due testate storiche, La Nazione che dal 1859 racconta ogni giorno fatti e protagonisti della Toscana, dell’Umbria e della provincia della Spezia (i suoi tradizionali territori di riferimento) e Famiglia Cristiana, un settimanale prestigioso e dalla lunga storia, fondato nel 1931 dal beato Giacomo Alberione e che si appresta a tagliare il traguardo dei 92 anni di vita. Un giornale come La Nazione, dal fortissimo radicamento territoriale e oggi impegnato ad affrontare con successo la sfida epocale che attraversa il mondo dell’informazione, quella di Internet. E questo grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella del web attraverso i portali on line delle nostre redazioni nonché il network dei canali social del nostro gruppo editoriale. Uno sforzo vincente per essere ancora più vicini ai nostri lettori e riuscire a cogliere i mutamenti di una società in rapida evoluzione.

Una sfida, quella della continua innovazione, nella quale è impegnato con successo anche il settimanale Famiglia Cristiana, testata ammiraglia del Gruppo Editoriale San Paolo, che si presenta in una veste tutta nuova, frutto di un recente restyling che punta su una grafica accattivante per valorizzare i vari servizi e stimolare una lettura dinamica, con un occhio di riguardo al grande pubblico delle famiglie. E proprio tra gli argomenti affrontati nel numero che verrà distribuito domani insieme a La Nazione, Famiglia Cristiana propone alcuni approfondimenti sui più recenti fatti di cronaca: la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (del quale si ripercorre la vita e la passione politica fino al rapporto con papa Francesco che ha fatto visita alla camera ardente allestita in Senato); e poi l’intervista al ministro degli esteri, Antonio Tajani che parla del sostegno alla missione diplomatica del Vaticano per fermare la guerra in Ucraina; e ancora una intervista a Claudio Bisio che racconta il suo debutto alla regia con il film "L’ultima volta che siamo stati bambini" (nella sale dal 12 ottobre) e poi un approfondimento sulla figura e l’operato di San Pio X (al secolo Giuseppe Sarto, 1835-1914) le cui spoglie tornano in Veneto a 120 anni dalla sua elezione a Pontefice.